Madonna, arrepentida de haber rechazado un rol en una super taquillera película: “Me quería matar”

Hace algunos años, Madonna tuvo la oportunidad de hacer un papel en una de las películas de ciencia ficción más icónicas de la historia; sin embargo, la cantante lo rechazó y hasta el día de hoy se arrepiente. “Me quería matar”, aseguró al recordar del día en que le dijo que no a Matrix.

Mientras que la artista confesaba que nunca se arrepintió de haberse negado a ser parte del film erótico Showgirls, afirmó que sí estará por siempre en duda sobre si tomó o no la decisión correcta con el largometraje protagonizado por Keanu Reeves.

“También rechacé un papel en The Matrix ¿Podés creerlo? Quiero matarme”, le dijo a Jimmy Fallon durante su visita a The Tonight Show. La reina del pop no especificó cuál rol es el que le ofrecieron, sin embargo podría ser el protagónico femenino, Trinity, el cual quedó en manos de Carrie-Anne Moss.

“Fue una de las mejores películas que se hicieron. Una pequeña parte de mí se arrepiente mucho de ese momento de mi vida”, enfatizó. “Me quería matar”.

Entre otros roles que rechazó la rubia también se encuentran el de Gatúbela, que luego hizo Michelle Pfeiffer, entre otros grandes papeles de la industria cinematográfica. “Las vi a los dos y me arrepiento de haber rechazado a Gatúbela, eso fue bastante feroz”, aseguró.

The Matrix se convirtió en un clásico de la ciencia ficción bbc-mundo-14416

Madonna se encuentra actualmente presentando su documental, Madame X, en donde se puede ver su último tour musical con el cual recorrió el mundo y que ya se encuentra disponible en Paramount+.

Durante la charla con Fallon, la estrella también confesó que tiene el deseo de hacer una película sobre su vida y su carrera, algo que ronda por su mente desde hace varios años y que ya se encuentra en proceso. Hace meses que Madonna está escribiendo el guion de su propia historia, algo que reveló explícitamente hace unos meses a través de Instagram.

La diva se encuentra trabajando junto a Diablo Cody, la ganadora del Oscar por su guion de La joven vida de Juno. “Todo el tiempo me olvido de que estoy escribiendo sobre mí. No podría inventar todo esto y de hecho no tengo que hacerlo. La verdad te hará libre y también será devastadora”, escribió en sus redes al subir un video en donde se la ve junto al boceto del guion.

Madonna, durante una presentación de su gira The MDNA Tour Reuters

En junio de este año, la reina del pop volvió a presentarse en público luego de casi tres años en el marco de la semana del orgullo LGBT+, en la ciudad de Nueva York. “¡Es la primera vez que estoy con gente en una fiesta!”, señaló durante su show, en relación a la pandemia de coronavirus que la mantuvo alejada de los escenarios y otros eventos masivos. El show ocurrió en el hotel neoyorquino Standard High Line, luego de una fiesta que duró varias horas y a la que también asistieron otras celebridades, como Anderson Cooper, Andy Cohen y Emily Ratajkowski.

Aunque el espectáculo fue breve, y solo interpretó dos canciones: “Hung Up” y “I Don’t Search, I Find”, su aparición fue tan impactante que se volvió viral en pocas horas. Y no solo porque sus fanáticos pudieron volver a verla sobre las tablas, sino también por el particular look que lució: además de la cabellera azul, llevó una remera de red transparente, un short de cuero oscuro y mangas color fucsia.