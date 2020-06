Magalí Moro, de la actuación a la astrología: "Siempre tuve una vida paralela" Fuente: Archivo - Crédito: Guillermo Otero

Liliana Podestá
20 de junio de 2020 • 00:49

Descubrió la astrología mucho antes que la actuación, pero los caminos de la vida la llevaron a ser primero actriz y a dejar el resto como hobby. Sin embargo, hace unos años sintió que necesitaba un cambio. "El proceso de transformación de pasar de trabajar como actriz a la vida que llevo hoy, es la historia de mi vida", simplifica Magalí Moro , que conserva la misma sonrisa contagiosa de los '90, cuando la popularidad le llegó de la mano de Por siempre mujercitas , la recordada novela de Canal 9.

Su última participación en televisión fue en el 2013, en Aliados y por Telefe. Y en el 2015 grabó una miniserie en Uruguay, El francés . Hoy Magali combina tres disciplinas que aprendió hace ya muchos años: la astrología, la eutonía y el yoga. Y hace cartas natales, terapias holísticas y circulo de mujeres .

-¿Dedicarte a la astrología fue un proceso natural o una elección?

-La realidad es que desde el primer día me enamoró y me sigue fascinando la actuación. Y al mismo tiempo había un aspecto que me costaba, sobre todo el ritmo de la televisión me generaba un poco de estrés. Siempre tuve una vida paralela. Ahora se enteran que trabajo como astróloga pero desde muy chica tuve un interés muy particular y les sacaba el ascendente a mis compañeros de quinto grado. Era un personaje, y me hacía preguntas muy existenciales. Tenía una antena medio extraterrestre. Después de Por siempre mujercitas , de la que tengo recuerdos hermosos y de satisfacción laboral, firmé contrato con Canal 9 para protagonizar una novela. Pero los manejos del poder a veces van por otro camino y el canal decidió no hacerla. Entonces yo me encontré en un momento de expansión, con un contrato importante y muy bien pago, y sin poder hacer lo que quería. Resolvieron que me sumara a otra novela que ya estaba al aire.

-Un cambio de planes rotundo...

-Así es. Hice la telenovela, por supuesto, pero fue un shock. Cuando terminé, el canal me quería poner en otra que también ya había empezado. Y a mí siempre me importó mucho qué se comunicaba. Me encantaba actuar pero necesitaba sentir que lo que estaba comunicando también me gustaba. Me sentí a contrapelo, que me estaban exigiendo algo que no deseaba. Como en ese momento no era factible hacer lo que yo quería, me senté con Alejandro Romay y rescindí el contrato.

-¿Así nomás?

-Sí. La gente creía que estaba loca porque era un contrato muy interesante económicamente y yo no tenía otra cosa en ese momento. Pero es lo que pensé que tenía que ser. Quería participar en procesos que ayudaran a que la gente se despertara y no que se durmiera. Quizá suena demasiado fuerte pero eso sentía. No quería seguir trabajando como actriz de esa manera. Quiero decir que quería seguir trabajando, pero sintiéndome contenta y orgullosa del producto. Quería ayudar a construir un mundo mejor.

"Quería ayudar a construir un mundo mejor", asegura Moro sobre los motivos por los que se alejó de la actuación Fuente: Archivo - Crédito: Guillermo Otero

-¿Ya eras astróloga?

-Estudiaba astrología en forma particular, pero cuando rescindí el contrato decidí formarme en una escuela, Casa XI. Además, a los 23 años ya había hecho una formación que se llama eutonía, que es una técnica de Dinamarca que tiene que ver con el conocimiento a través del cuerpo. Me recibí como astróloga en el 2001, al mismo tiempo que seguía trabajando como actriz en forma intermitente porque el área espiritual, por decirlo de alguna manera, empezó ganar terreno.

-¿Te despediste de la actriz?

-No. Yo quiero seguir trabajando como actriz pero de una manera que me interese. Es lo que más quiero hacer. Esta entrevista es muy sincrónica con lo que me está pasando, porque mi deseo es integrar a la actriz con contenidos que me interesen. Sería el ideal, pero estoy abierta a trabajar como actriz. Tengo un proyecto muy lindo sobre un programa de entrevistas. Ojalá se dé. Laboralmente, integro eutonía, yoga y astrología. Me dedico a la astrología, que para mí es una herramienta y no un fin en sí mismo. Hace veinte años que practico yoga y la integración es muy importante. Es una manera de autoconocimiento, y terapéutica. En cuanto a la eutonía, trabajo con la conciencia corporal de quién es uno. La astrología te abre a comprender que estamos unidos a todo. Como seres humanos estamos acostumbrados a vernos separados, por ejemplo, de la naturaleza, y la astrología es una manera de percibir la relación entre cosas que habitualmente no se perciben. Es necesario volver a tener conciencia de unidad.

Magalí Moro: "Yo quiero seguir trabajando como actriz pero de una manera que me interese" Fuente: Archivo - Crédito: Guillermo Otero

-¿Cómo son tus días?

-Trato de dedicarme la mañana para mí. Es importante pasar un tiempo sola, para nutrirme: estudio, practico yoga, meditación y escribo. Y muchas de esas reflexiones las publico en mi cuenta de Instagram @Magali_entreelcieloylatierra. Amo estar en contacto con la naturaleza. También me gusta acompañar a mi hija Ángela, que tiene 11 años. La cuarentena extendida trajo un cambio muy grande en los hábitos cotidianos. Trabajo con consultas, en este momento online, con cartas natales. Dedico mucho tiempo a preparar cada carta. Creo que la astrología es una gran herramienta de autoconocimiento que nos permite hacer contacto con la unidad. La premisa que sostiene a la astrología es que no estamos separados de lo que sucede en el cielo. Esa conciencia de unidad es la que intento desarrollar en mí y transmitir en lo que hago. Hoy lo estoy haciendo a través de las consultas personales; antes de la cuarentena, en los círculos de mujeres y otros talleres.

-¿Las personas se están interesando más en estos días por autoconocerse y relacionarse de otro modo con el mundo?

-Creo que estamos en un momento del mundo donde es vital un cambio de conciencia. Estoy elaborando proyectos que integren mi recorrido en medios de comunicación. Me interesa comunicar contenidos que apunten a cómo sería un mundo sustentable, desde la relación con el medio ambiente a nuestros vínculos, empezando por la relación con nosotros mismos. Busco trabajar en contenidos que colaboren con ese despertar y el cambio de conciencia. Hay mucho por hacer. Si me preguntas cuál es mi sueño, te contestaría que es armar una red de personas y una plataforma de contenido que ayude al despertar de la conciencia, con entrevistas, ficción, cortometrajes. Este año estaba con ganas de salir de La Torre porque paso mucho tiempo en mi casa. Pero evidentemente hay que dar una vuelta más de tuerca. Le digo La Torre mi casa porque es un terreno angosto así que construí para arriba, tiene muchas ventanas y de todos lados veo el cielo.

-Como astróloga, ¿qué vislumbrás para el mundo?

-El coronavirus barrió con las fronteras, está claro que no estamos separados. Necesitamos volver a tener conciencia de unidad, saber que estamos integrados a la naturaleza. Se lo puede ver desde distintas perspectivas, pero creo que todas llevan a lugares parecidos. Por ejemplo, desde la astrología estamos teniendo finales y comienzos de grandes ciclos. En enero de este año tuvimos la unión de Saturno y Plutón que representa, entre otras cosas, la caída del sistema y la realidad tal como la conocíamos. Estamos en un proceso de transformación profunda, tanto en lo individual como en lo colectivo.

-¿Transformación de qué tipo?

-La conciencia de separación es lo que nos trajo a este momento. Estamos unidos a todo lo que existe. Creo que contagiar esta conciencia es vital. Hay ciertos paradigmas que ya caducaron, como la competitividad, el sálvese quien pueda, lo que tenemos connotado como éxito. ¿Qué queda cuando las viejas formas se desmoronan? Lo que siempre permanece es el Ser. Y la conciencia de Ser es lo que nos conecta con la unidad. Es un cambio que empieza en cada uno y que se extiende, por supuesto, a la relación que tenemos con la Tierra y sus recursos, comprendiendo que lo que hacemos con la naturaleza y lo que damos en nuestras relaciones con los demás, es lo que nos estamos dando a nosotros mismos.

-¿Qué te gusta compartir con tu hija Ángela?

-La maternidad fue muy fuerte porque no fui mamá joven. Venía de una vida de estar acostumbrada a ser muy independiente. Me separé embarazada, y el papá no vive en la Argentina, en este momento. Así que mi hija está cien por ciento del tiempo conmigo. Cuando fui mamá quise disfrutar y estar dedicada a ella. Me encantó y fue muy valioso. Ahora que está más grande, siento que puedo retomar un ritmo hacia afuera que antes me costaba un poco más.

