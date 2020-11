Maite Lanata, sobre su relación con Todo Kirzner: "Él se está viendo con otras personas" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2020 • 16:21

El sábado pasado, Catalina Dlugi entrevistó a Tomás "Toto" Kirzner y no pudo evitar preguntarle sobre su relación con Maite Lanata, su excompañera de Argentina, tierra de amor y venganza. Esta semana, la periodista quiso escuchar la otra campana y se comunicó con la actriz, que estrena esta noche el biodrama Muy boda de sangre .

Los rumores comenzaron a sonar fuerte luego de que el actor se separara, en plena cuarentena, de Minerva Casero. En diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina, Maite explicó: "No estoy de novia. Yo le mandé un mensaje en un posteo acerca de su perro en Instagram, y se disparó para otro lado". Sin embargo, reconoció que ellos, lejos de negar esos rumores, comenzaron a "jugar" con ellos. "Después, me causó gracia que yo subía historias y decían que eran para él. Somos amigos, la verdad es que no hay nada".

Y para que quede claro, de una vez por todas, agregó: "No nos vemos desde que terminamos de grabar ATAV. Además, él se está viendo con otras personas".

Enseguida, le preguntaron si está conociendo a alguien y, lejos de esquivar el tema, respondió: "Hay tentativas de personas, no sé si tendría algo como para contarlo. No es que sean famosos ni nada... Los podemos hacer famosos igual", bromeó.

Al hablar del biodrama trágico Muy bodas de sangre que se estrena hoy, Maite explicó: "Puedo adelantar que me basé en la historia de mi abuela que se llama Silvia Lila. Mi abuela se murió, y lo que planteo es que es la primera muerte de mi vida... La investigué a ella, no solo como abuela, sino como madre y como mujer. Mi abuela era como muy niña en algún punto".

Por tal motivo, reveló: "Tuvo cuatro hijos: hay tres que fueron hijos de un padre que no se conoce mucho, mi mamá es de otro padre. Mi mamá no conoció a ese padre de sus hermanos, no era un padre muy presente y de repente de un día para el otro ese padre desaparece. Mi abuela no es que busca a ese hombre sino que lo borra y quema todos sus objetos personales". El ciclo forma parte del Programa "Teatros Accesibles" impulsado por la Fundación Amigos del Teatro San Martín.

Conforme a los criterios de Más información