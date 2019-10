Maitena y la conmovedora historia de cómo le restituyó la identidad a su hija Fuente: LA NACION

Maitena, la reconocida ilustradora y creadora de tiras cómicas en las que las mujeres son las protagonistas, dio a conocer esta semana la historia de ella y su hija. Desde un posteo en Instagram, y con motivo del día nacional del derecho a la identidad, contó que cuando su hija tuvo 10 años le reveló que quien la crió como padre en realidad no era su papá biológico.

"Ella tenía diez años, fue difícil y doloroso contarle la verdad, restituirle su historia y conectarla con su familia. Empecé por su abuela, la única con la que mantenía contacto y siempre gracias a su insistencia. Mi hija heredó muchas de sus virtudes y su influencia es fundamental en su vida", explicó en el emotivo posteo en el que se la ve de joven junto a su mamá.

Y remarcó: "Las abuelas de Plaza de Mayo buscaban a sus nietxs bajo el argumento de algo llamado derecho a la identidad, que yo escuchaba por primera vez en mi vida y me interpelaba con una urgencia culposa. Siempre había intuido que ese era el camino correcto, pero tuve que divorciarme de mi marido antes de hablar con mi hija".

Maitena contó que fue madre soltera a los 17 años con un novio con el que ya no quería tener más relación. A los 18 se casó con una nueva pareja y 10 años después, luego de que se divorciaron, fue cuando le contó la verdad a su hija.

De esta particular manera, la ilustradora se sumó, además, a la campaña que se dio en las redes sociales para visibilizar aún más la búsqueda de los hijos de las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado y el gran trabajo que hacen e hicieron las Abuela de Plaza de Mayo. "Si tenés dudas sobre tu origen o datos de algún caso de apropiación, acercate a las Abuelas", destacó Maitena.

Así contó Maitena su conmovedora historia

"Como algunxs ya saben, fui madre soltera a los 17 años. quedé embarazada de un novio con el que ya no estábamos juntos ni quería estarlo. A los 18 me casé con otro, y como se estilaba en esa época de silencios y secretos (y más en una familia católica y de derecha como la mía) mi hija creció con la idea de que ese era su padre, del que además llevaba el apellido. Cuando a los 22 años empiezo a trabajar en diarios, comienzo a escuchar otras campanas y a expandir el acotado mundo ideológico con el que contaba entonces. Las abuelas de Plaza de Mayo buscaban a sus nietxs bajo el argumento de algo llamado derecho a la identidad, que yo escuchaba por primera vez en mi vida y me interpelaba con una urgencia culposa. Siempre había intuido que ese era el camino correcto, pero tuve que divorciarme de mi marido antes de hablar con mi hija. Ella tenía diez años, fue difícil y doloroso contarle la verdad, restituirle su historia y conectarla con su familia. Empecé por su abuela, la única con la que mantenía contacto y siempre gracias a su insistencia. Mi hija heredó muchas de sus virtudes y su influencia es fundamental en su vida. Hace 42 años las abuelas buscan a sus nietxs robados por el terrorismo de Estado, ya encontraron 130 pero aún faltan casi 300. Hombres, mujeres y no binaries que viven y tienen derecho a saber quienes son. Si tenés dudas sobre tu origen o datos de algún caso de apropiación, acercate a las Abuelas".