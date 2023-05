Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, estrenó su serie de TV: en quién se inspiró, cómo llegó a Telemundo y qué rol tuvo su hija

escuchar

Cuando María José Riera sonríe, algo de ese gesto resulta familiar. Majo, como la conoce todo el mundo, no es famosa ni suele aparecer en las revistas, aunque conoce a la perfección el detrás de escena del mundo del entretenimiento: desde hace más de 20 años acompaña a una de las figuras más importantes del espectáculo local y trabaja en la industria musical, tanto en videoclips como en shows en vivo. La sonrisa de Majo resuena, entonces, porque es igual a la de Lali Espósito, la reina del pop vernáculo y una de sus hijas . Dueña de la misma simpatía con la que la actriz suele conquistar al público, hoy las miradas están puestas en ella y en su trabajo gracias al estreno en el país de La suerte de Loli, la serie que escribió y produjo junto a Lorena Miraglia, que se puede ver por Telemundo Internacional y que en Miami se convirtió en un éxito del prime time.

El afiche promocional de La suerte de Loli

La suerte de Loli cuenta la historia de una mujer profesional e independiente que trabaja como productora ejecutiva en una importante radio y, cuando su mejor amiga muere por un problema cardíaco, queda a cargo de dos niños. A través de los capítulos, Loli enfrenta el desafío de sostener su carrera y, en paralelo, una maternidad que no estaba en sus planes y jamás buscó. Estrenada originalmente en Telemundo para el mercado hispano de los Estados Unidos, la comedia romántica protagonizada por Silvia Navarro cosechó una nominación en la edición número 50 de los Premios Emmy Internacionales. En una charla con LA NACION, las productoras contaron cómo se gestó el proyecto, el rol que tuvo Lali Espósito y qué experiencias personales marcaron la historia.

Una vuelta de tuerca

“La suerte de Loli es una historia que viene desde hace mucho tiempo y tuvo otro nombre al principio. Yo la construí con una premisa muy fuerte, que era esto de la amistad entre mujeres en donde una muere y la otra queda a cargo de sus hijos. Esa historia era un poquito más romántica, más rosa y el tono era otro”, repasa Miraglia. Cuando el proyecto llegó al área comercial de Glowstar, volvió con un pedido claro: la historia estaba muy bien pero necesitaba “una vuelta de tuerca”. Con la necesidad de sumar a alguien al proyecto que entendiera su esencia, la productora pensó de inmediato en Riera.

“Tuvimos como esta conexión medio cósmica con Majo: se me cruzó por la cabeza, la invité a un evento de mi compañía y ella me dijo, en paralelo: ´Te estoy pensando, tengo escrito en un cuaderno ´Loli´ para contactarte”. Días después, las mujeres se reunieron en la oficina de Riera y comenzaron a trabajar juntas. “Por supuesto que fue un giro recontra de 180. La premisa original era mía, pero una idea original se construye o termina de completar cuando hay un personaje sólido, otros personajes que acompañan, y un arco, y eso es lo que hicimos juntas”, reveló.

Mujeres reales

Una escena de la serie donde Loli, interpretada por Silvia Navarro, se apoya en sus asistentes

La pluma de Riera le borró el tono rosa al guion y le agregó una cuota de actualidad al personaje de Loli. La protagonista se convirtió, en consecuencia, en una mujer independiente, con la libido puesta en su carrera y sin ninguna intención de formar una familia. “Loli es una piba que decide no ser madre, que no fue mi caso”, explicó Riera consultada sobre cuánto de su historia hay en Loli, pero de inmediato hizo una salvedad: Loli es una “mujer real”, muy parecida a sus hijas y sus sobrinas. “Hoy las carreras están primero, hay mucho de eso y está bien, son elecciones. Loli es un poco romper con el estereotipo, con el mandato. Por eso creo que tiene mucho de realidad: es la elección, es otro estilo de vida, es otra cosa”, repasó.

Luego de destacar la importancia para el personaje de ser una mujer independiente, la productora construyó un paralelismo entre Loli y su propia historia. “Inicialmente el personaje de Loli era una representante de bandas de rock. Yo, que por ahí laburo bastante en eso y que lo veo, sé que es algo de lo que no se habla: de andar en la madrugada, de trabajar con tipos, de tener que enfrentarte a todo eso. Digo, es algo real, existe, está, es así, pero la sociedad no lo ve. En los shows, detrás de escena, hay un montón de mujeres laburando”, remarcó.

La mano de Lali

Si bien Lali no quiso involucrarse de lleno en la serie consciente del peso de su nombre y para dejarle el lugar estelar a las verdaderas autoras del proyecto, lo cierto es que dejó su sello en el producto. “En aquel momento nosotras decidimos apostar, por eso invertimos nuestros ahorros. Mucha gente nos ayudó y entre esas personas estuvo Lali”, confesó Riera. La artista participó de la producción. “Ella al principio no quería porque le parecía que no estaba preparada, pero nosotras confiamos absolutamente en ella, y nos ayudó con la dirección del trailer y con el guion”.

Durante ese trayecto, que se convirtió en una “hermosa experiencia” de mujeres escribiendo a la par, Lali conoció a Erika Halvorsen, quien se sumó como guionista para el trailer y con quien la autora de “Disciplina” trabajaría un tiempo después en El fin del amor, como actriz, pero también como productora. “Lali tiene un gran ojo de productora, y de hecho el título, La suerte de Loli, se lo puso ella. Loli -Miraglia- no quería que le pongamos Loli, pero a nosotros nos sonaba muy bien”, contó Riera y agregó que el concepto de suerte -”suerte buena, suerte mala ¿viste?”- también surgió de ese encuentro de plumas. “Así que sí, ella nos ayudó mucho para arrancar, dirigió el trailer, le puso el nombre y nos acompañó un montón”, remató, orgullosa, la mamá de la artista.

De la medicina a la música

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, arrancó en la industria del entretenimiento hace 20 años, en paralelo a la carrera de Lali

Desde que Lali debutó en la televisión de la mano de Cris Morena, Majo siempre estuvo ahí. Sin embargo, su verdadero desembarco en la industria del entretenimiento no fue de la mano de su hija. “En 2000 yo me quedé sin laburo. Yo era visitadora médica, los laboratorios empezaron a transitar una crisis muy grande y se comenzaron a fusionar. En ese momento hubo despidos masivos y yo caí en esa volteada. Después de unos meses de no conseguir trabajo, un amigo me dijo: ´Mirá, venite a laburar conmigo, yo laburo en una productora´”, recordó. Si bien no sabía nada del rubro, decidió aceptar: “Así entré a trabajar en mi querida Nonstop, que hoy es una gran productora. Ahí empecé a aprender y, en paralelo, Lali empezó con su carrera”.

Haberse convertido en el apoyo de Lali entre decorados, escenas y camarines fue para Majo central en su formación. “Lali era muy chica, con lo cual yo la tenía que acompañar, y mirar, y observar lo que sucedía”. Lo mismo ocurrió cuando la jurado de La Voz Argentina decidió avanzar con su carrera como solista, algo que hizo de manera totalmente independiente. “En ese momento, también la empiezo a acompañar en todo lo que era la producción de sus shows”, recordó. Con la experiencia hecha y un camino recorrido, en 2020 Majo decidió abrir su propia productora: Art Troupe, donde además de producir shows junto a Lali y gestar El camino de Loli, trabajó para figuras como Abel Pintos y La Beriso.

Hoy, con el paso de los años y pese a haber significado un pilar fundamental en el éxito de Lali, Majo sabe bien el lugar que ocupa en su carrera. “Las decisiones artísticas, actorales y musicales las toma ella con su equipo de managment, y yo trabajo con ella en lo que tiene que ver con la producción. Sobre la posibilidad de contar con su hija como actriz en algún producto televisivo, Majo fue contundente: “Para mi Lali es una muy buena actriz y es una gran actriz de comedia. Capaz que a ella no le gusta tanto esto pero a mi me divierte mucho. Y como a cualquier productor, me gustaría tener a Lali en algún proyecto”. “La vamos a tener que convencer”, remató Miraglia, con la esperanza intacta.

El futuro

La dupla de Riera y Miraglia ya tienen en la mira un nuevo desafío, que une los esfuerzos de las productoras Art Troupe, SDO y NonStop y que ya tiene nombre: All Access. El lado oscuro de brillar. “Es una historia que habla del lado B del universo infanto-juvenil. No es una crítica en absoluto a ninguna compañía, a ningún conglomerado, sino que nuestra idea es contar un universo que no fue contado y que tiene muchas aristas”, explicó Miraglia. La serie buscará mostrar lo que no se ve de los éxitos que involucran a niños y adolescentes, algo que las dos tienen por demás en claro: Riera por su recorrido en el show business con Lali y Miraglia por su trabajo de más de diez años para Disney en productos como Violetta o Soy Luna.

