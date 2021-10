Maju Lozano debió ser operada: cómo se encuentra actualmente

Maju Lozano generó preocupación en los últimos días por su ausencia tanto en el programa de La 100, El club del Moro, como en la del ciclo que conduce por la pantalla de El Nueve, Todas las tardes. Por otro lado, la falta de posteos en sus redes sociales donde estuvo dos semanas sin hacer publicaciones de ninguna índole también contribuyeron a dicha preocupación.

El posteo de Maju Lozano en el que habla de su salud Instagram @soymaju

Por lo tanto, la conductora decidió contar que estaba atravesando un problema de salud y lo hizo a través de sus Stories de Instagram. “Hola, lindores. Acá apareciendo de a poquito. Tuve que realizarme una cirugía por un tema de salud. Es por eso que he tenido que tomarme unos días en la radio y en la tele”, explicó Maju junto a una imagen donde se la ve haciendo reposo en la cama, pero manteniendo la sonrisa.

“Ya en casita recuperándome de a poco. Gracias por tanto amor recibido”, añadió, y compartió dos imágenes el sábado pasado. En una de ellas está abrazada a su pareja, Juan Lagarza. “Sabadito de amor y cuidado. Te amo, Lagarza, sos todo”, escribió la conductora.

Por otro lado, le dedicó un posteo a su hijo, Joaquín. “¡Lo mejor de mi mundo todo! ¡Te amo más allá de toda razón! Mi Coco, mi vida, mi alegría y por sobre todo mi maestro. Te amo hijito”, expresó Maju en sus redes y desde la tranquilidad de su hogar donde está descansando y reponiéndose de la cirugía, mientras que en Todas las tardes es reemplazada por la periodista Carla Czudnowsky.

Un 2021 difícil para Maju Lozano

Hoy falleció mi tía de Covid La semana pasada murio mi tío, su marido, tbien de covid.

En una semana mis primos se quedaron sin padres…

Todo es tristeza en mi familia, mucha tristeza…

Y una viene acá como buscando consuelo o explicación a algo que no lo tiene… — Maju (@soymajulozano) June 16, 2021

La conductora fue noticia en junio de este año cuando atravesó un drama personal: perdió a dos familiares por coronavirus en una misma semana. “Hoy falleció mi tía de Covid-19. La semana pasada murió mi tío, su marido, también de Covid. Mis primos se quedaron sin padres”, contó en sus redes, donde habló acerca de cómo estaba sobrellevando ese difícil momento. “Todo es tristeza en mi familia, mucha tristeza. Una viene acá como buscando consuelo o explicación a algo que no lo tiene”, expresaba. “¡Gracias por tantos mensajes de amor! Abrazos desde el alma para todos los que están pasando por situaciones similares y aún más terribles. Lamento mucho sus dolores. Son tiempos muy duros para todos. Hay que seguir adelante y tener mucha fuerza y fe”, añadía la conductora.

Maju Lozano junto a su amiga, María Eugenia Fiore, a quien despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales Instagram

En febrero, Lozano sufrió una pérdida que la golpeó muchísimo: el fallecimiento de una de sus mejores amigas, María Eugenia Fiore, quien murió tras haber sufrido un accidente cerebrovascular. “El ‘Trix’ te despide, amada Mariu. Hermana, amiga, mamá y esposa. Sin dudas, Paraná toda esta triste”, escribió Maju en un posteo de Instagram donde se la veía junto a Fiore. “No ha habido persona que haya pasado por tu lado sin haberse reído. Todos caíamos rendidos a tus pies cuando pasabas por nuestras vidas. Hacías un culto de la amistad y fuiste la amiga leal que todos necesitamos”, remarcaba.

“La única de todas tus amigas que pudo usar tacos hasta en la playa, la única que se levantaba maquillada y peinada cual novela venezolana. La mejor arquera de hockey, la mejor publicista y, por supuesto, los ojos más lindos de la Argentina”, escribió Lozano, quien también se había mostrado muy conmovida por la lucha de su amigo y compañero de trabajo, Lío Pecoraro, contra la leucemia promielocítica.

Asimismo, tres meses después del fallecimiento de su amiga, Maju compartía el dolor que la atravesaba y no le daba tregua.