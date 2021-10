Kristen Stewart habló de la posibilidad de interpretar al Joker en The Batman: “Me tienta”

Tras el lanzamiento del nuevo tráiler de The Batman, volvieron a avivarse los rumores que afirman que el primer film del Caballero Oscuro de Robert Pattinson preparará el camino para la llegada del Joker en su secuela. Un personaje para el que algunos fans le echaron el ojo a la mismísima Kristen Stewart... una posibilidad sobre la que la propia actriz se pronunció.

Recientemente, una campaña virtual proponía reunir a ambos protagonistas de la saga Crepúsculo, eligiendo a Stewart como archienemiga del superhéroe interpretado por Robert Pattinson, con quien además mantuvo una relación sentimental. El medio Variety le preguntó a la intérprete qué opinaba al respecto y su respuesta sobre la que sería la primera Joker femenina en el cine fue bastante sugerente.

“Prefiero hacer algo nuevo, aunque me gusta la energía que hay detrás de eso”, afirmó la actriz antes de aclarar: “Es algo que se hizo de un modo genial y aunque no creo que me meta en eso, la verdad es que me tienta”.

Tráiler oficial de The Batman

“Tendría que ver más cosas, porque no me gusta interpretar a alguien rarito, que da miedo”, continuó explicado Stewart, quien señaló que, aunque no es un ‘no’ rotundo, no es lo que más le entusiasma ahora mismo. “Prefiero hacer algo nuevo”, reiteró.