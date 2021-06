En una semana, Maju Lozano perdió a dos familiares por Covid: “Todo es tristeza”

La familia de Maju Lozano está atravesando un duelo sobre el que la conductora del programa de El Nueve, Todas las tardes, se explayó en su cuenta de Twitter.

“Hoy falleció mi tía de Covid-19. La semana pasada murió mi tío, su marido, también de Covid. Mis primos se quedaron sin padres”, contó en la red social, donde habló acerca de cómo está sobrellevando este duro momento. “Todo es tristeza en mi familia, mucha tristeza. Una viene acá como buscando consuelo o explicación a algo que no lo tiene”, añadió.

De inmediato, Lozano recibió numerosas muestras de apoyo que no tardó en agradecer. “¡Gracias por tantos mensajes de amor! Abrazos desde el alma para todos los que están pasando por situaciones similares y aún más terribles. Lamento mucho sus dolores. Son tiempos muy duros para todos. Hay que seguir adelante y tener mucha fuerza y fe”, concluyó la conductora.

Hoy falleció mi tía de Covid La semana pasada murio mi tío, su marido, tbien de covid.

En una semana mis primos se quedaron sin padres…

Todo es tristeza en mi familia, mucha tristeza…

Y una viene acá como buscando consuelo o explicación a algo que no lo tiene… — Maju (@soymajulozano) June 16, 2021

En febrero de este año, Lozano también había sufrido una pérdida de la que todavía se está reponiendo: el fallecimiento de una de sus mejores amigas, María Eugenia Fiore, quien murió tras haber sufrido un accidente cerebrovascular.

Maju Lozano junto María Eugenia Fiore, una de sus mejores amigas quien falleció este año Instagram

“El ‘Trix’ te despide, amada Mariu. Hermana, amiga, mamá y esposa. Sin dudas, Paraná toda esta triste”, escribió Maju en un extenso posteo de Instagram donde se la ve junto a Fiore. “No ha habido persona que haya pasado por tu lado sin haberse reído. Todos caíamos rendidos a tus pies cuando pasabas por nuestras vidas. Hacías un culto de la amistad y fuiste la amiga leal que todos necesitamos”, remarcó.

“La única de todas tus amigas que pudo usar tacos hasta en la playa, la única que se levantaba maquillada y peinada cual novela venezolana. La mejor arquera de hockey, la mejor publicista y, por supuesto, los ojos más lindos de la Argentina”, añadió la conductora, quien también se ha mostrado muy conmovida por la lucha de su amigo y compañero de trabajo, Lío Pecoraro, contra la leucemia promielocítica.

El mes pasado, Lozano volvió a compartir en sus redes una foto junto a Mariu y contó que estaba muy triste. “Anoche te volví a soñar amiga mía, como tantas otras noches, y cuando desperté caí en la cuenta que ya no estás. En días como este me es imposible llorarte sin consuelo, me es imposible entender que no estás... me es insoportable este dolor, amiga mía. Se me hace físico el dolor de tu partida, me cala hondo en los huesos. Hay cosas que solo vos sabías de mí y yo de vos y ahora no sé con quién hablarlas, si supieras lo difícil que es vivir sin vos”, manifestaba Maju en su sentido posteo.

