Maneskin, la sorprendente banda de rock italiana que conquista el mundo: “Apostar por lo que somos nos ayudó a que la gente conecte”

Se hicieron populares luego de participar de un reality, ganaron Eurovisión y cantan rock en italiano. ¿Es posible combinar todos esos elementos y que con ellos surja el nuevo fenómeno del rock mundial? Claro que sí. La respuesta es Maneskin, la banda italiana integrada por músicos de entre 21 y 23 años y que este domingo debutará en el país directo en un escenario de las “grande ligas”, el Hipódromo de Palermo.

Damiano David en voz, Victoria De Angelis en bajo, Thomas Raggi en guitarra y Ethan Torchio en batería comenzaron a apostar por la música cuando todavía estaban en el colegio secundario. El inicio los sorprendió tocando en las calles de Roma para presentarse, pocos meses después, en el reality show X Factor, en donde no tardaron en ganarse la admiración del público y un contrato con Sony Music.

Tan solo un año después de su paso por la televisión italiana los Maneskin lanzaban su primer disco, Il ballo della vita, el cual fue todo un éxito en Italia. Sin embargo, eso no sería todo: el salto internacional estaba a la vuelta de la esquina. En marzo de 2021 hicieron historia al ganar el Festival de San Remo siendo una banda de rock con el tema “Zitti e buoni”, justo semanas antes del lanzamiento de su segundo disco. Esta victoria los llevó a representar a Italia en el concurso más importante de la música europea, el Eurovision, consagrándose ganadores y logrando que su música comience a escucharse no solo en el Viejo Continente sino también en Estados Unidos, Asia y América Latina .

Con miles de fanáticos alrededor del mundo -entre los que se incluyen Angelina Jolie y sus hijos, Jared Leto y el cantante de Coldplay, Chris Martin- más de cuatro mil millones de reproducciones mensuales en plataformas digitales, seis discos de diamante, 133 de platino y 34 de oro, Maneskin llega a la Argentina por primera vez para presentar su show este 11 de septiembre en el Hipódromo de Palermo. En un mano a mano con LA NACION, videollamada mediante, los jóvenes hablaron de su esencia, su corta y exitosa carrera y esta gira que los trae, claro, por primera vez a Latinoamérica.

-¿Cómo definirían a su música?

Victoria De Angelis: -Es muy difícil describir tu propia música con palabras. Es muy energética, por supuesto, muy analógica porque podés escuchar todos los instrumentos, pero no le podemos poner realmente una etiqueta. Por supuesto que es rock, pero nos gusta experimentar mucho y no sentimos que tengamos una etiqueta específica para ponerle.

-¿Qué es lo que buscan cuando crean nuevas canciones?

Victoria De Angelis: -A veces buscamos nuevos sonidos, otras hablar de un tópico en particular. Creo que tratamos de hacer siempre algo diferente para que no sea aburrido y no terminemos tocando siempre las mismas cosas. Por eso siempre probamos nuevos ritmos, nuevos sonidos o nuevas progresiones de acordes. Nos inspiramos mucho en distintos tipos de música y eso ayuda mucho también.

Ethan Torchio: -Siempre nacen de distintas cosas, por lo que es algo muy libre, no hay un método.

-En 2021 ganaron el concurso de Eurovision ¿Qué se sintió ganar siendo una banda de rock italiana, algo inusual para el certamen?

Damiano David: -Fue inesperado, pero por supuesto que estamos muy orgullosos de eso.

Ethan Torchio: -Fue muy raro...

El triunfo de Maneskin en el tradicional certamen europeo de música fue motivo de orgullo para todos los italianos. “Y para nuestras familias”, acota Ethan con una sonrisa en su cara.

-En los últimos días han llamado la atención de Hollywood. Angelina Jolie fue con una de sus hijas a verlos a un show en Italia y Jared Leto y Chris Martin se han declarado fans suyos ¿Cómo se siente eso?

Victoria De Angelis: -Es muy loco, muy difícil de procesar.

Damiano David: -Es enorme. Por supuesto que es un gran reconocimiento para nosotros, pero si te pones a pensar un poco todo el mundo es fan de alguien [se ríe]. Saber que las celebridades están escuchando tu música es algo que de una forma u otra te moviliza, te produce algo. Por supuesto que es una locura, nosotros crecimos viendo sus películas o escuchando su música y de repente tenemos la oportunidad de conocerlos, de escuchar sus palabras y apreciarlas, es un hermoso cambio de roles.

-¿Qué es lo más loco que han experimentado desde que hacen música juntos?

Victoria De Angelis: -Muchas, pero muchas cosas. Creo que viajar todo lo que estamos viajando y conocer diferentes personas todos los días es algo extraordinario.

De las calles de Roma al éxito mundial

-Empezaron tocando en las calles de Roma y después pasaron por el programa de televisión X Factor. ¿Por qué decidieron anotarse en el reality show?

Damiano David: -Estábamos cansados de tocar en la calle [se ríen todos]. ¡Esa es la verdad!

Victoria De Angelis: -En Roma es muy difícil para una banda que recién empieza hacer su propia carrera o tocar en muchos lugares, porque no es como en otras ciudades, como Londres o Los Ángeles, en donde hay una gran escena musical con todos esos lugares chiquitos y bares en donde los que recién comienzan pueden ir a mostrar su música. Acá no es así, para nada. No hay una escena musical y las personas culturalmente no están acostumbradas a ir a escuchar nuevos artistas. Van solo a ver a aquellos que ya conocen. Cuando estuvimos en Londres decíamos: “Esta noche vamos a ir a este bar o a este otro lugar para ver bandas nuevas”, y simplemente la gente va ahí sin conocer a los que van a tocar. Pero eso no sucede acá, por lo que era muy difícil para nosotros establecernos como artistas y la razón por la cual seguíamos tocando en la calle. Queríamos compartir nuestra música con más personas, por eso pensamos que ir a X Factor era una buena oportunidad para hacerlo.

-¿Se sorprendieron con la reacción de la gente?

Thomas Raggi: -Sí, fue inesperado, porque éramos muy jóvenes cuando nos presentamos en el programa y a medida que todo se volvía más grande nos mirábamos y decíamos: “¿Esto es real?”.

-¿Cómo fue para ustedes vivir esa experiencia de tan chicos? Porque tenían todos entre 17 y 18 años en ese momento...

Damiano David: -Esa fue la primera experiencia que tuvimos de profesionalismo a nivel musical. Por primera vez podíamos trabajar con profesionales de la industria y entender las mecánicas y cómo funcionaba todo. Fue muy pero muy intenso. En tan solo tres meses sentimos que hicimos el trabajo de casi un año, o más. En ese momento se podía sentir como que algo que te agobiaba el cerebro, pero si lo ves desde la perspectiva correcta digamos que fue un entrenamiento completo de lo que iba a venir.

-¿Por qué creen que su música traspasó las fronteras de Italia siendo que no es algo fácil de que suceda?

Victoria De Angelis: -No lo sé, creo que cuando fuimos a Eurovision, que es cuando el mundo entero nos vio fuera de Italia, teníamos un proyecto que estaba bien establecido, teníamos canciones en inglés y fuimos a hacer algo muy preciso, a mostrar lo que éramos. Después de eso la gente empezó a encontrar nuestros temas y nuestros videos y disfrutaban de lo que veían en la web y lo que veían en la televisión. Creo que muchas veces lo que pasa con estos concursos es que los artistas se enfocan en esa actuación que darán frente a cámaras y nada más. En nuestro caso lo que se transmitía en la pantalla no estaba muy alejado de lo que veían en las plataformas digitales. Ser muy honestos y apostar a lo que somos creo que nos ayudó a que la gente conecte más.

"Cuando creamos los shows tratamos de ser lo más reales posibles y esperamos que el público lo sienta"

-De las calles de Roma a un reality show, de Eurovision a un tour mundial y todo en solo cinco años. ¿Cómo se siente?

Thomas Raggi: -Maravilloso y merecido. Estamos emocionados porque vamos a conocer ciudades en las que nunca hemos estado y queremos inspirarnos con todo eso, descubrir cosas nuevas, ver a la gente y conocer culturas que hasta hace un tiempo ni imaginábamos que íbamos a conocer.

Victoria De Angelis: -¡No podemos esperar más! Queremos tocar en Argentina. Estamos emocionados y contando los días que faltan.

-¿Qué saben de la Argentina?

Damiano David: -Que son muy buenos en el fútbol, que son muy buenos en el rugby, también muy buenos en el básquet. Básicamente... ¡en todos los deportes [se ríen todos]! Que tienen muy buena comida y unos paisajes maravillosos y que es un buen país que queremos visitar.

-¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya a verlos al show?

Victoria De Angelis: -Con mucha energía y diversión. Cuando creamos los shows tratamos de ser lo más reales posibles y esperamos que el público lo sienta. Queremos que vengan a vivir una experiencia diferente con nosotros, algo que sintamos todos juntos, y que se diviertan mucho.