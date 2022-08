Manoseos y maltrato: los testimonios de las seis mujeres que denunciaron a Fred Savage, protagonista de Kevin, creciendo con amor

En mayo, una noticia sorprendió a toda una generación de televidentes: Fred Savage había sido despedido de la remake de The Wonder Years -serie que en la Argentina se conoció popularmente como Kevin, creciendo con amor- tras haber sido acusado de conductas inapropiadas en el set. Este martes se conocieron los alegatos de algunas de las seis mujeres que contaron su experiencia con el actor, que además se desempeñaba como director y productor general del proyecto.

Todo comenzó en febrero, cuando seis mujeres del staff decidieron unirse y, además de enviar una carta a Disney en la cual relataron sus experiencias con Savage, pidieron una reunión con un ejecutivo de recursos humanos para plantearle sus preocupaciones sobre la conducta del actor con varias mujeres en la producción. Días después, People daba a conocer que varias fuentes aseguraban que Savage, de 45 años, se enojaba “con mucha facilidad” en el set. Esas mismas fuentes indicaron que el actor “tendía a sobrepasarse” a la hora de trabajar, pedía que se rueden las escenas una y otra vez sin motivo aparente y obligaba al equipo a permanecer fuera de su horario.

“Hace trabajar a sus equipos bastante duro al hacer siempre más tomas de las necesarias”, aseguró un miembro del equipo. Y agregó: “ Algunos directores simplemente se pasan de la raya. A veces sienten que no obtuvieron la actuación que deseaban o simplemente quieren probar otro ángulo o cosas así. Él se pasa de la raya y los días son más largos, por lo que da más oportunidad al equipo de criticarlo ”.

El 6 de mayo, se conoció la noticia de que Savage había sido despedido como productor ejecutivo y director de la serie. Un portavoz de Disney’s 20th Television citó “acusaciones de conducta inapropiada”, pero no dio más detalles. Este martes, The Hollywood Reporter dio a conocer los relatos de las seis mujeres y, efectivamente, sus quejas apuntaban al comportamiento violento de Savage, pero el acoso sexual es el principal eje de sus acusaciones.

Los testimonios

“Las otras mujeres y yo sentimos que la gente necesita saber cuál fue el delito”, explicó una de las involucradas, que, además, recordó que Savage ya había sido denunciado anteriormente. Efectivamente, en 1993, una de las maquilladoras de The Wonder Years demandó al actor, que entonces tenía 16 años, por acoso sexual. Luego, otra mujer que formó parte del equipo de The Grinder, que se desarrolló entre 2015 y 2018, lo acusó de “lanzar blasfemias constantemente” a las empleadas y de haberle gritado y golpeado durante una prueba de vestuario. En este caso, Fox no encontró evidencia de irregularidades y la demanda se resolvió.

Las mujeres pidieron que no trascendieran sus nombres para proteger sus carreras. Todas ellas aseguraron haber conocido dos lados muy diferentes de Savage: un colega carismático, aparentemente solidario, y un alter ego mucho más oscuro y enojado. Todas aseguraron que puede pasar de ser del primero al segundo en solo un instante. “En ese momento, sus ojos parecen morirse”, aseguraron.

Una de ellas explicó que Savage nunca mostró su cara oculta frente a los actores o los ejecutivos. “Todos ven su mejor cara absolutamente perfecta, salvo los empleados que estaban por debajo y no tienen poder”, señaló.

Otra mujer miembro del staff, que no formó parte del grupo que decidió dar a conocer el caso a las autoridades, intentó despegarse de los hechos, pero terminó brindando un detalle revelador. Según su experiencia, Savage fue un director excepcionalmente competente, “muy encantador” y “muy amable”. “Fred es muy sociable. Invitaba al equipo a un bar o a una pequeña casa que estaba alquilando”. Sin embargo, reconoció sentirse “inquieta” por la “extraña relación” que Savage, un hombre casado de 46 años, mantenía con una de las mujeres más jóvenes de la producción.

Sobre este mismo tema, otras fuentes le contaron a The Hollywood Reporter que en un momento la joven se mudó a la casa que ocupaba Savage en el barrio artístico de Cabbagetown en Atlanta, donde se filmaba la serie. Algunos, además, revelaron que él le compraba regalos y que compartía sin tapujos los planes que tenía con la joven en el futuro.

La joven en cuestión no quiso dar declaraciones, pero todas las personas consultadas coincidieron en que se habían sentido incómodos al observar la interacción entre Savage y la joven, y señalaron que la muchacha, luego de su cercanía al actor, “ya no era la persona burbujeante que había sido”. Según contaron, ella les reveló que tenía miedo del actor cuando estaba enojado y que era “extremadamente controlador” .

Una de las mujeres del equipo definió a Savage como “manipulador y errático” con aquella mujer más joven, mientras que otra reveló que, al enterarse sobre la incomodidad de aquella chica, intentó protegerla. “En ese momento, él procedió a acosarme verbalmente y a menospreciarme”, señaló. Y agregó: “Fue aterrador. Me hizo a un lado varias veces cuando me estaba acosando verbalmente, sus ojos se quedaban sin vida. Luego, pulsa un interruptor y es Fred Savage” .

“Me convertí en un gran imbécil y lo siento mucho”

Si bien la situación de aquella joven fue determinante para que sus compañeras decidieran elevar una queja, son varias las fuentes que aseguran que no fue la única del staff que atrajo la atención de Savage. Una de las mujeres informó que vio su “favoritismo muy flagrante” hacia otra miembro del equipo, una mujer de unos 30 años, y que lo encontró inquietante. “Llevo mucho tiempo en la industria. Nunca había visto nada como esto, y he visto mucho”, indicó.

La mujer en cuestión, que ha trabajado en la industria durante aproximadamente una década, sí decidió dar su versión de los hechos. “Nos hicimos conocidos y amigos. Fue muy platónico”, le dijo a The Hollywood Reporter. También contó que él la invitó a cenar y le ofreció regalos caros que ella rechazó. El actor llegó a conocer a sus padres, y sabiendo que ella era una aspirante a escritora y comediante, se esforzó por ayudarla en su carrera: fue a ver sus shows y le pagó para que coescribiera un anuncio. “Para mí era como un hermano o un primo”, aseguró.

“Yo acababa de separarme. Él era consciente de ello. Yo era muy vulnerable... Estás en el set 16 horas al día. Le conté todo”. Su experiencia en el set terminó abruptamente: “Me despidieron de un día para el otro y no me dieron ninguna advertencia previa ni causa”, reveló. Meses después, aunque ya no trabajaba en el proyecto, la invitaron a una reunión que se llevó a cabo en un bar cercano a la casa de Savage. “Él compró tragos para todos. En un momento, voy al baño y cuando estoy saliendo me lo encuentro. Empecé a reír, como diciendo: ‘¿Qué estás haciendo? Este es un baño de mujeres’. Él se acercó a ella con los ojos como muertos y me empujó contra una pared. Le dije: ‘Por favor, no hagas esto’. Me refiero a arruinar la amistad. Le supliqué, no tanto por el miedo, sino porque era consciente de que era una situación de la no se podía volver” .

“Puso su boca en la mía con mucha fuerza. Fue por la parte superior de mis pantalones. Lo aparté. Luego puso su boca sobre la mía otra vez, agarró mi mano y tiró de ella hacia el área de su ingle. Yo intentaba tirarme hacia atrás, y él se detuvo muy enojado. Lo empujé con el hombro para poder salir ”, rememoró la mujer.

Al regresar a donde estaban todos sus compañeros, el actor parecía enojado y terminó yéndose con la mujer más joven del staff. “A la noche, me envió un mensaje de texto pidiéndome que fuera a su casa de inmediato. Para mantenerme neutral, le respondí algo así como: ‘Ja, ja, no, que tengas buenas noches’. Sinceramente, le tenía miedo por primera vez”, relató.

La mujer asegura que, a pesar de su negativa, Savage continuó enviándole mensajes de texto y llamándola durante algunas semanas. “Una vez, él simplemente envió la frase ‘Esta noche’”, asegura. Luego hubo un largo silencio hasta que recibió el mensaje que la mujer decidió compartir con The Hollywood Reporter: “ Soy tu viejo amigo Fred. Trabajamos juntos por un tiempo y luego me convertí en un gran imbécil. Un estúpido enorme. Y lo siento mucho. Te debía una disculpa. La verdad es que realmente me gustás y realmente quiero que seamos amigos. Siento mucho haberlo jodido ”. El mensaje no tuvo respuesta.

En un comunicado, Savage respondió las acusaciones. “Desde que tenía seis años, he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros de trabajo que sienten que no he alcanzado estos objetivos. Si bien se informan algunos incidentes que absolutamente no ocurrieron ni podrían haber ocurrido, cualquier persona que se sienta herida u ofendida por mis acciones es una persona importante para mí. Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que brinde su apoyo”.