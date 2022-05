El lado oscuro de Fred Savage, el actor de Kevin, creciendo con amor: mal genio, arrebatos y comportamiento abusivo:

Toda una generación lo vio crecer en la pantalla chica. Quizá por eso, la noticia resultó más inquietante: Fred Savage fue apartado de la remake de la serie que lo lanzó al estrellato cuando apenas era un niño: The Wonder Years (Kevin, creciendo con amor) por “mala conducta”. El hecho se produjo unos días después de que una mujer del equipo de filmación acusara a Bill Murray por “comportamiento inapropiado” en el set de Being Mortal, su nueva película. Por eso, muchos interpretaron que el actor, director y productor había sido protagonista de un hecho similar. Sin embargo, en las últimas horas se dieron a conocer algunos testimonios acerca de lo ocurrido durante la filmación.

Según publicó People este martes, varias fuentes indicaron que Savage, de 45 años, se enojaba “con mucha facilidad” en el set . El actor, además, había asumido el rol de director y productor general de esta nueva versión del clásico de los años 90, por lo que su labor excedía ampliamente lo interpretativo.

Esas mismas fuentes indicaron que Savage “tendía a sobrepasarse” a la hora de trabajar, pidiendo que se rueden las escenas una y otra vez sin motivo aparente y obligando al equipo a permanecer fuera de su horario. “Hace trabajar a sus equipos bastante duro al hacer siempre más tomas de las necesarias” , aseguró un miembro del equipo. Y agregó: “Algunos directores simplemente se pasan de la raya. A veces sienten que no obtuvieron la actuación que deseaban o simplemente quieren probar otro ángulo o cosas así. Él se pasa de la raya y los días son más largos, por lo que da más oportunidad al equipo de criticarlo”.

Savage junto a McKellar y Josh Saviano Mychal Watts - WireImage

Una segunda fuente también se mostró crítica con la forma en la que Savage se comportaba en el set: “ Suele tener mal genio y arrebatos ocasionales ”, aseguró.

Ni el actor ni sus representantes se refirieron a su desvinculación. Sin embargo, lejos de esconderse, Savage aprovechó el parate en el trabajo para descansar y conectarse con sus afectos. “No parece estresado”, asegura People, e informa que la estrella pasó el fin de semana junto a su esposa Jennifer Lynn en su casa del oeste de Los Ángeles. “Parece bastante relajado y disfrutando de su tiempo libre” , asegura aquel medio.

La producción de la serie dio la noticia de su desvinculación el 6 de mayo a través de un comunicado, en el que asegura: “Recientemente, se nos informó acerca de una serie de conductas inapropiadas por parte de Fred Savage, y en consecuencia se dio inicio a una investigación al respecto. Una vez completado dicho proceso, la decisión fue la de culminar con su rol como productor ejecutivo y director de The Wonder Years”.

Esta no es la primera vez que Savage enfrenta acusaciones. En el año 2018, la diseñadora de vestuario de la versión original de Kevin, creciendo con amor, Monique Long, reveló que a comienzos de los años 90, le inició al actor una demanda por intentar tocarla sin su consentimiento, y hacerle comentarios de índole sexual. Long también señalaba a Jason Harvey por tener los mismos comportamientos (Harvey interpretaba en esa ficción al hermano mayor del protagonista). En el momento de la denuncia, Savage tenía 16 años. En esa oportunidad, Alley Mills, que personificaba a la madre de Kevin, aseguró que las palabras de Monique Long eran “totalmente ridículas”, y que Savage era “el más inofensivo, maravilloso, y dulce ser humano que alguna vez caminó en la Tierra”.

Savage junto a Danica McKellar, su compañera en Kevin, creciendo con amor imdb.com

También en 2018, la vestuarista Youngjoo Hwang, que trabajó junto a Savage en la ficción The Grinder, durante 2015, manifestó públicamente que el actor se comportó de manera muy agresiva con ella, y con otras empleadas de esa producción. En sus propias palabras, Hwang aseguró que Fred generaba “un entorno totalmente hostil de trabajo”, y detalló que su comportamiento era “agresivo, intimidatorio, y que constantemente insultaba a muchas de las empleadas”. En ese momento, el intérprete negó tajantemente la acusación, y luego de una investigación llevaba a cabo por parte del estudio, se aseguró que no se hallaron pruebas que sustentaran dicha denuncia.

La remake de The Wonder Years gira alrededor de una familia afroamericana durante los años 60. Como en la propuesta original, el motor de la historia es un pequeño, en este caso, llamado Dean, que recuerda su infancia, a través del prisma de su voz adulta. Cuando le ofrecieron a Savage ser parte del equipo de producción de este título, él confesó: “Tuve que comprender que estábamos contando una nueva historia. Eventualmente, avancé con el creador de esta nueva propuesta, Saladin Patterson, para que él sea el motor del relato, mientras yo ocupaba un lugar de conectar con el pasado, manteniendo el tono y la forma de la serie original. Así comenzó todo, y esta es una sociedad increíble”.