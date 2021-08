Dos series recomendadas para los fanáticos de Crazy Ex-Girlfriend y What We Do in the Shadows

Si te gustó Crazy Ex-Girlfriend. Canto, baile y problemas emocionales. La comedia creada y protagonizada por Rachel Bloom probó durante cuatro temporadas notables que cuando se tiene mucho qué decir, a veces es mejor hacerlo con una canción. Especialmente si se cuenta con un personaje central como Rebecca Bunch (Bloom), una abogada exitosa que deja Manhattan y su carrera para instalarse en la anodina ciudad de West Covina en California porque allí vive su amor de la adolescencia. Lo que podría ser la premisa de una comedia romántica del montón resulta en una graciosa pero también una desgarradora exploración del romance, la autoestima y la salud mental. Todo al ritmo de una canciones tan pegadizas como profundas. Cuatro temporadas. Disponibles en Netflix.

13-07-2021 Schmigadoon!

Te va a gustar Schmigadoon! La historia de Melissa y Josh comienza con un encuentro simpático con chispas de romance frente a la máquina de golosinas en el hospital en el que ambos trabajan como médicos. Lo que sigue es la evolución de una relación que va de la emoción del primer enamoramiento a la rutina de una pareja ya establecida, tres años después. Las cosas no funcionan bien y para remediar lo que parece una meseta en su relación, el dúo decide anotarse en un taller que propone acampar en un bosque para darle un nuevo inicio a su romance. Melissa (Cecily Strong) está más entusiasmada que Josh (Keegan- Michael Key) con el proyecto y ese desequilibrio será más que evidente cuando se pierdan entre los árboles. Más desconectada que nunca, la pareja se topará con el pueblo de Schmigadoon, que suponen una atracción turística “de época”, ambientada a fines del siglo XIX. Lo que averiguarán pronto es que la tendencia de los habitantes del lugar de ponerse a cantar y bailar intempestivamente como si estuvieran en el escenario de una comedia musical es producto de la magia, que solo les permitirá abandonarlo si encuentran a su verdadero amor. A modo de homenaje a obras como Hello Dolly! o Brigadoon, esta comedia cuenta con un elenco de estrellas de la TV y Broadway más que dispuestas a divertirse. Además de los talentosos Strong y Key, aparecen Kristin Chenowith, como la malvada esposa del párroco del lugar, interpretado por Fred Armisen, secretamente enamorado del alcalde que encarna Alan Cumming. Aaron Tveit y Dove Cameron completan el cuadrado amoroso de la historia. Una temporada. Disponible en Apple TV+

What We Do in the Shadows, humor sobrenatural Fox Premium Series

Si te gustó What We Do in the Shadows. Primero fue una película, que aquí se llamó Casa vampiro, un título poco imaginativo y en las antípodas de esa brillante comedia sobre un grupo de chupasangres compartiendo casa en la Nueva Zelanda actual, quienes tienen que lidiar con quién lava los platos o su imposibilidad de ver cómo les luce la capa, mientras un equipo de filmación los sigue para armar un documental con sus experiencias. Escrito y dirigido por Jemaine Clement y Taika Waititi en 2014, el film se transformó en un fenómeno de culto. En la versión en serie, que se vio hasta hace poco tiempo en las señales de Fox, ahora bajo el mote de Star y posiblemente forme parte del catálogo del servicio de streaming Star+, disponible desde el 31 de este mes, los vampiros son comandados por el sanguinario y algo bobo Nandor (Kayvan Novak) y viven en los Estados Unidos, donde sus modos excéntricos no parecen llamar demasiado la atención.

Wellington Paranormal (HBO Max) HBO Max

Te va a gustar Wellington Paranormal. Recientemente incorporada a la oferta de HBO Max, esta serie funciona como una hermana melliza apenas menos agraciada de What We Do in the Shadows y como un prima cercana de la película de 2014. De hecho, los personajes centrales de Wellington Paranormal son un par de agentes de policía que aparecían brevemente en ese film. Minogue (Mike Minogue) y O´Leary (Karen O’Leary) patrullan las calles de un barrio cualquiera de la capital neozelandesa con mejores intenciones que habilidades, lo que resultará evidente cuando se crucen con diferentes crímenes de origen sobrenatural. Una adolescente poseída por el demonio no les llamará más la atención que la oficina secreta donde su jefe, el sargento Maaka (Maaka Pohatu) armó una unidad secreta que se ocupa de los casos paranormales. Sin cambiar el tono algo cansino ni las expresiones de sus rostros, Minogue y O’Leary se denominarán los Mulder y Scully del barrio, aunque no tengan ni un ápice de la inteligencia de los personajes de Los expendientes secretos X. Pero esa es la gracia de serie creada por una troupe de comediantes neozelandeses, con Waititi y Clement a la cabeza, que ya habían exportado su peculiar estilo de humor en la magníficamente extraña Flight of the Conchords, también disponible en HBO Max. Tres temporadas. Disponibles en HBO Max