Mara Wilson, actriz de Matilda, contó que fue sexualizada de niña y le brindó su apoyo a Britney Spears

La actriz Mara Wilson, recordada por películas que marcaron a fuego los 90 como Matilda y Papá por siempre, escribió una contundente columna de opinión para el New York Times titulada “Las mentiras que Hollywood cuenta sobre las niñas pequeñas”, en la que relata cómo fue sexualizada cuando era una estrella infantil, época en la que era consultada sobre tópicos inapropiados para su edad, y cuando incluso recibía cartas de hombres que le contaban que estaban “enamorados” de ella.

Wilson, quien en la actualidad tiene 33 años, contó que cuando había cumplido tan solo 6, los periodistas se comportaban de manera inapropiada con ella. “Ya me habían sexualizado de todos modos, y lo odiaba. Nunca aparecí en nada más revelador que un vestido de verano hasta la rodilla. Todo esto fue intencionado: mis padres pensaron que así estaría más segura. Pero no funcionó. La gente me preguntaba: ‘¿Tenés novio?’ en las entrevistas desde que tenía 6 años. Los periodistas me preguntaban quién creía que era el actor más sexy y sobre la detención de Hugh Grant por solicitar una prostituta ”, relató Wilson, mostrando la cara oculta de Hollywood, y abriendo un debate sobre cuán desprotegidos se encuentran los jóvenes actores en la industria.

En un tramo de su columna, la actriz, quien se retiró de Hollywood hace 20 años y ahora desarrolla su carrera como escritora, contó lo que le generó recibir esas cartas de hombres adultos. “ Era lindo cuando niños de 10 años me enviaban cartas diciendo que estaban enamorados de mí. No lo era cuando lo hacían hombres de 50 años . Antes de cumplir los 12, ya había imágenes mías en sitios web de fetichismo de pies y photoshop en la pornografía infantil”, contó con crudeza.

“Hollywood ha decidido abordar el acoso en la industria, pero nunca fui acosada sexualmente en un set de rodaje. Mi acoso sexual siempre llegó a manos de los medios y del público”, manifestó en su texto, en el que asegura empatizar con la situación de Britney Spears y lo retratado en el documental de FX para Hulu, Framing Britney Spears, donde a la cantante, todavía una adolescente, también era abordada por periodistas con preguntas inapropiadas y comentarios repudiables.

Trailer de "Framing Britney Spears" - Fuente: FX/ Hulu

“Britney Spears y yo aprendimos la misma lección al crecer: cuando eres joven y famosa, no existe el control”, aseveró. “Muchos momentos de la vida de Spears me resultaron familiares. Las dos teníamos muñecas hechas de nosotras, teníamos amigos íntimos y novios que compartían nuestros secretos y hombres adultos que comentaban nuestros cuerpos. Pero mi vida era más fácil, no sólo porque nunca fui famosa a su nivel, sino porque, a diferencia de la señora Spears, siempre tuve el apoyo de mi familia”, remarcó Wilson.

En diciembre del año pasado, la actriz ya había hecho mención en el programa Today Extra de lo mucho que le costó lidiar con la exposición que le llegó en 1996 por el éxito de Matilda. “Me dolió escuchar a los críticos adultos decir cosas en mi contra. Lo sentí muy injusto y muy duro. Sentí que realmente había mucha presión sobre mí del mundo exterior”, expresó y describió al realizador y actor del film, Danny DeVito y a su ahora exesposa, Rhea Perlman, como figuras protectoras.

“Me dejaban ir a su casa. Hacíamos fiestas de pijamas, íbamos a ver obras de teatro, íbamos a ver películas. Se aseguraron de que también me trataran como a una niña. Jugué con sus hijos, como cualquier otro niño”, contaba Wilson, quien escribió un libro sobre su paso por Hollywood, Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame, editado en 2016.

