Mara Wilson describió el acoso que sufrió Michelle Trachtenberg en el colegio: “No había manera de que dejaran de odiarla”

Mara Wilson decidió romper el silencio y despedir a su amiga Michelle Trachtenberg . La protagonista de Matilda escribió un conmovedor ensayo para la revista Vulture en donde no solo mencionó su amistad con la también estrella infantil, sino que, además, reveló el acoso que sufrió la fallecida artista en el colegio. “No había manera de que dejaran de odiarla”, recordó.

Wilson contó que ambas fueron a la misma escuela en Burbank, California y reveló que sus compañeros consideraban “mala” a Trachtenberg y la acosaban. “Me llaman Harriet la mierda, Harriet la perra, Harriet la espía perra... y mucho peor. Nunca paran”, recordó Wilson, hoy de 37 años, que le contó Michelle sobre aquella época.

La sentida carta de Mara Wilson a su amiga del colegio Michelle Trachtenberg

Las burlas tenían que ver con Harriet, la espía, la película que Trachtenberg protagonizó en 1996″. “No era solo que la estuvieran acosando, sino que no había manera de que dejaran de odiarla”, agregó. Según recordó, antes de esa conversación, Wilson “nunca la había visto llorar”. “Solía estar perfectamente serena y segura de sí misma”, escribió.

En otra parte del texto, la actriz de Papá por siempre explicó que “se largó a llorar” cuando se enteró de que su amiga había sido encontrada muerta en su apartamento de Nueva York. “Estaba haciendo las valijas para un viaje de trabajo”, escribió Wilson. “Miré mi teléfono y sentí un nudo en el estómago. Me temblaban las manos y las rodillas; pensé que me iba a desmayar”, continuó.

Mara Wilson hoy Twitter

“Esto no debería haber pasado”, aseguró. “Era demasiado joven. Había trabajado demasiado. Siempre pensé que tendría la oportunidad de volver a verla, de decirle cuánto la había admirado. De contarle que los momentos que pasamos juntas de niñas fueron de los mejores de mi vida”, se lamentó la actriz. Por último, Wilson le agradeció a Trachtenberg por haber estado ahí para ella cuando su madre falleció en 1996.

Mara Wilson fue una de las primeras en despedir a Trachtenberg en Instagram

Una muerte inesperada

La repentina partida de Trachtenberg conmocionó al mundo del espectáculo. La actriz de 39 años fue encontrada sin vida por su madre en su departamento de Nueva York y desde el momento de su muerte, el 26 de febrero, las teorías sobre los motivos de su muerte no pararon de aparecer. Una de las más escuchadas y leídas asegura que su deceso podría estar relacionado con el trasplante de hígado al que se sometió hace algún tiempo. Sin embargo, un amigo cercano de la actriz rompió el silencio y habló de los problemas de salud que la actriz atravesó durante el último tiempo.

La decisión de su familia de que no se le realizara una autopsia y la conclusión del equipo forense que declaró que su muerte había sido por causas “indeterminadas” no hizo más que acrecentar el misterio.

Michelle Trachtenberg fue encontrada muerta en su departamento de Nueva York (Fuente: Michael Loccisano/FilmMagic)

“La última vez que la vi, sentí que algo no estaba bien. Se notaba que algo estaba pasando. Estaba muy frágil y había estado enferma durante un tiempo”, indicó una fuente de la industria luego de su muerte. El 20 de febrero, seis días antes del fatal desenlace, la actriz fue vista en el restaurante Sartiano’s con un grupo de amigos. “Algo parecía extraño en ella”, aseguró una de las personas que estuvo con ella esa noche. Y Ariana Rodríguez, vecina del edificio de Trachtenberg, señaló que en el último tiempo la veía muy delgada. “Cada vez que la encontraba se parecía menos a ella misma”, afirmó.

“Fue desgarrador. La quería mucho”, expresó Rosie O’Donnell, coprotagonista de Harriet, la espía. “Ella luchó los últimos años. Ojalá hubiera podido ayudarla”, agregó, sin brindar más detalles. Por su parte, la fotógrafa y periodista británica Amanda de Cadenet reveló que Trachtenberg la había llamado recientemente por FaceTime desde una cama de hospital y que era consciente de que estaba gravemente enferma. “Aunque no te parecías a vos misma, tu dulzura y tu humor seguían vivos”, escribió de Cadenet en sus redes sociales. Y agregó: “Sabías que la muerte era una gran posibilidad y solo lamento que el resultado no haya sido mejor”.

En esta fotografía compartida por Michelle Trachtenberg a finales de enero, gran cantidad de fans hablaron sobre su aspecto, lo que la llevó a desmentir los rumores de retoque estéticos (Foto: Instagram @michelletrachtenberg)

Y cuando todo indicaba que el círculo cercano de la actriz iba a mantenerse en estricto silencio, uno de sus amigos más cercanos brindó una entrevista a Us Weekly en la que compartió información certera sobre los padecimientos que la actriz atravesó en los últimos años. El hombre, que prefirió que su nombre no trascendiera, se refirió primero a uno de los tópicos más transitados: “Ella fue siempre muy abierta con sus allegados a la hora de hablar sobre el trasplante de hígado al que debió someterse en el último año, pero la verdad es que tampoco nos dio muchos detalles. No era necesario”.

Según su amigo, los problemas de salud se venían gestando desde hacía tiempo. “Sufría de problemas de espalda y luego se sumó una complicación en los huesos. También comenzó a caerse con bastante asiduidad”, indicó. De hecho, la actriz apareció en una alfombra roja con un bastón en 2019 y compartió en sus redes una foto de su tobillo hinchado en 2021. “Siempre que hablábamos, había algún tema médico que se sumaba a la larga lista”, señaló la fuente.

LA NACION