Marcela Baños confirmó su separación tras 20 años en pareja: la mudanza y los motivos detrás de la ruptura

Después de dos décadas de relación, Marcela Baños sorprendió al confirmar su separación de Pablo Visiconde. La locutora abrió su corazón y habló por primera vez de los motivos que la llevaron a tomar distancia de quien fue su compañero durante todos estos años.

La conductora de Pasión de sábado conversó con el programa El ejército de la mañana, el ciclo conducido por Pepe Ochoa, Santiago Riva Roy y Fefe Bongiorno en Bondi Live, y dio detalles de la situación personal que atraviesa desde hace varios meses.

“Lo voy a contar por primera vez, no lo sabe nadie: estoy separada, terminé una relación de 20 años. Me separé hace cinco meses y me mudé hace 4 días”, explicó primero.

Y profundizó: “Fue consensuado. Veníamos en una crisis, entrábamos en un loop que era como una cosa de la que no podíamos salir adelante y nos pareció más sano para los dos tomar distancia porque nos queremos y somos buenas personas”, contó, dejando en claro que se trató de una decisión conjunta.

Marcela Baños confirmó su separación

Según relató, la separación no respondió a un único motivo, sino a un cúmulo de situaciones que se fueron sumando con el paso del tiempo. “El amor después de tanto tiempo está, pero uno tiene que ir buscándole la vuelta a toda la relación. Yo lo amo a él. No es que dejé de amarlo, pero hoy por hoy la relación no estaba creciendo, estábamos estancados”, reconoció.

“Estas cosas se van dando. Es difícil determinar una situación sola porque es un proceso que se va sumando: esto no está tan bueno, esto tampoco. Hasta que un día decís ‘ya está, al menos tomemos distancia a ver qué nos pasa’”, aclaró.

Baños también se refirió al desgaste cotidiano y las dificultades que surgen en las relaciones de largo plazo. “A veces uno deja de atender a la pareja. La libido se va con el laburo, con las preocupaciones y, cuando te querés acordar, ya estás en otra frecuencia”, mencionó.

Después del fin, la mudanza

La nueva etapa personal implicó cambios concretos en el día a día, empezando por el nuevo lugar de residencia. “Me mudé a mi departamento en Palermo con mis tres perros”, reveló. La conductora dejó la casa que compartía con Visiconde, de mayor amplitud y con jardín, para reubicarse en un lugar más reducido, y la transición no estaría resultándole sencilla: “No es lo ideal. Uno de mis perros ya se descompuso del estrés. Me mira como diciendo ‘¿Volvemos a casa?’”.

La conductora explicó, sin embargo, que el proceso de reacomodarse en el nuevo hogar la ayuda a mantenerse en movimiento. “Me cuesta todavía. Estoy organizando todo el departamento, es un quilombo, pero también eso me mantiene entretenida y no me deja mucho tiempo para estar triste o extrañar”, reconoció.

En cuánto a su estado emocional, hizo mención a cómo su trabajo la obliga, de cierto modo, a mantenerse fuerte. “Este medio te pone muchas corazas. Uno va al frente, se maquilla, se viste, y por dentro está roto”, confesó. Como ejemplo de esto último, compartió una reciente experiencia que vivió durante la presentación de un show de Ricky Maravilla: “Estaba bailando, pero por dentro estaba destrozada. ¿Viste ese TikTok que dice ‘demostrá que estás contenta, aunque estés hecha pedazos’? Me sentí identificada. Maquillarme, todo, mientras estaba desarmando mi casa..."

Baños contó, además, cómo transita la separación acompañada de sus afectos más cercanos. “Estoy en un proceso. A mis amigas les digo: ‘Denme dos meses’. Cuando esté todo tranquilo, hablamos de lo que me pasa. Ahora no puedo hablar de nada, incluso alguna canción me hace hasta lagrimear”, admitió.

Pablo Visiconde siempre mantuvo un bajo perfil, alejado de la exposición mediática. La conductora y quien fue su pareja durante dos décadas se conocieron en el boliche Sunset y, si bien primero mantuvieron una relación de amistad, con el tiempo esa conexión se transformó en una relación de pareja.