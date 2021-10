El furioso descargo de Marcela Baños, luego de ser criticada en las redes por defender a la China Suárez: “Dejen de estar armando rivalidades”

Apenas tuvo la oportunidad, la panelista de Intrusos Marcela Baños aprovechó el aire del programa en la pantalla de América TV para hacer su descargo por las fuertes críticas que recibió este lunes en Twitter, principalmente de parte de mujeres, tras salir en defensa de la China Suárez como supuesta tercera en discordia del matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Por favor, sean más inteligentes si quieren que las respeten. Y si quieren que seamos iguales que los hombres, seamos iguales que los hombres, pero empecemos a respetarnos”, disparó visiblemente enojada la panelista y conductora. “¿Qué es toda esta cosa que se está armando a través de un tema matrimonial?”, se preguntó.

“Hasta que no me muestren ese chat yo a la China Suárez no la puedo responsabilizar de nada”, dijo Baños en el programa de ayer. “Me parece que le caemos todos a una mujer y la verdad es que el marido de Wanda es Icardi”, agregó. Luego de su clara postura, la reacción en las redes no se hizo esperar: su nombre se convirtió en Trending Topic en Twitter .

Su descargo de este martes comenzó luego de que Karina Iavícoli hiciera referencia a un tuit que aseguraba que le había “robado” información a Yanina Latorre, panelista de Los ángeles de la mañana, para hacerla pasar como propia en Intrusos. Cuando la periodista terminó su descargo, Baños levantó el guante.

“Qué es esa guerra ridícula. No hay guerra, no sé por qué quieren instalar del otro lado una guerra. No competimos, no competimos en horario, somos todos laburantes. Déjense de joder, déjense de meter con el trabajo ajeno”, arrancó, apuntando contra el ciclo de eltrece. “Ayer fue una inundación de insultos a todo el mundo que no piensa como piensa la mayoría, o como piensas vos… Basta, chicos, por favor. Así no vamos a salir adelante”.

En ese momento, Baños aprovechó para hablar de la poca sororidad que hay en las redes sociales. “Este caso ayer reflejó el machirulaje que hay en las mujeres. Y lo voy a decir yo, justamente porque soy una de las que más insultaron el día de ayer por pensar distinto. Fui Trending Topic, me insultaron de una manera…”, expresó.

“¿Qué es toda esta cosa que se está armando a través de un tema matrimonial? ´Vos no hablás porque defendés lo indefendible´. Yo defiendo lo que se me canta porque tengo 45 años, porque tengo una presencia y porque siempre tengo una postura, en cualquier tema, y no necesito que nadie me diga lo que tengo que pensar, ni yo ni ninguno de mis compañeros. Dejen de estar armando rivalidades, muchachos. No entendimos nada si hacemos esto. 2021 ″, exclamó mientras en el estudio estaba en silencio.

“Dejen de estar todo el tiempo buscando mierda donde no la hay. Estamos todos laburando y haciendo entretenimiento. La televisión es un show. Si quieren cosas reales, vayan a sus casas y fíjense lo que pasa en sus familias en vez de estar criticando todo el tiempo lo que pasa en televisión”, cerró, y recibió el aplauso de sus compañeros.

Chicana por la primicia

El enojo de Baños se disparó luego de que Iavícoli se defendiera de la acusación de “ladrona” que una cuenta de Twitter hizo ayer. El mensaje en cuestión señalaba que le había robado la información a Yanina Latorre, panelista de Los ángeles de la mañana.

“Todos hablamos con todos. Me parece que nadie le roba nada a nadie”, explicó Iavícoli. “Hablémoslo. Saquemos los trapitos afuera”, continuó, ya enojada. “Yo no soy ninguna ladrona de información ajena porque todos los que me conocen saben que trabajo un montón y que le quemo el bocho a la gente llamándola. ¿Y saben qué? Estoy como Mauro y Wanda, las pruebas las tengo en el teléfono”.

En referencia a Latorre, se mostró conciliadora y sin ganas de confrontar: “Ella es muy buena en lo que hace y tiene muy buena información y yo también soy muy buena en lo que hago y tengo muy buena información”, cerró.