Marcela Kloosterboer calificó a sus exnovios: elogios para Mariano Martínez y un “palito” para Gastón Gaudio

Hay estrellas que dosifican sus opiniones para no meterse en problemas. Cuentan poco, no se juegan en sus apreciaciones y no se apartan del camino de lo políticamente correcto. Marcela Kloosterboer claramente no es así. A pesar de haber sabido mantenerse ajena a los escándalos a lo largo de su extensa carrera, la actriz suele encarar los reportajes con sinceridad y sin filtro.

Este sábado, la protagonista de Valientes fue entrevistada por Catalina Dlugi, en el programa Agarrate Catalina, y, como es su costumbre, no esquivó ningún tema: se quejó de los noteros que tratan a las mujeres lindas de tontas, aseguró que Mariano Martínez y Nicolás Cabré son hombres fieles, recordó el difícil episodio que protagonizó su marido, Fernando Sieling a fines de 2016 y le tiró un “palito” a otro de sus exnovios, Gastón Gaudio.

Kloosterboer se encuentra en Uruguay junto a Sieling y sus hijos Juana y Otto. La actriz se incorporó a la gira por aquel país de la obra Un plan perfecto, la comedia que se presentó con gran éxito en Carlos Paz, con Pedro Alfonso, Paula Chaves, Pachu Peña y Rodrigo Noya. “Soy muy intuitiva y no le doy mucha vuelta a las decisiones... Si me cierra, digo que sí y me mando. Con esta obra ocurrió así. Yo venía hablando con Pedro [Alfonso, con quien compartió elenco en el programa televisivo Las Estrellas] porque nuestros hijos pegaron mucha onda en el verano y se juntaban mucho. Y entonces, veníamos diciendo: ‘Bueno, a ver cuándo nos vemos’... Y un día me escribe y me pregunta si estoy para hacer la gira”.

Kloosterboer coincidió con Alfonso y Chaves en Carlos Paz el último verano, porque allí protagonizó la obra Radojka, junto a Emilia Mazer. “Yo estaba con ganas de hacer la gira de Radojka, que finalmente se pospuso y tenía un bache hasta julio, que arranco las grabaciones de la tercera temporada de Los Protectores, con Adrián Suar y Gustavo Bermúdez. Y entonces, acepté”, rememoró. “Me había quedado el recuerdo de cuando los fui a ver y la pasé muy bien. Vi como se divertían, me gustó la obra... Entonces, no lo dudé. Obviamente, es muy distinto a lo que hice en el verano, que era una obra más de texto de solo dos personajes. Así que estoy contenta”.

La actriz explicó que este cambio de planes no complicó demasiado la logística familiar, porque cuenta con el apoyo de su marido: “Siempre que no sea un gran ‘chino’, él me apoya a mí y yo a él en sus proyectos. Este fin de semana vinieron los tres a acompañarme, pero el próximo creo que se quedan en Buenos Aires”, explicó.

“Hace 15 años que estamos juntos. Una amiga, que también está en pareja desde hace muchos años, me dijo el otro día: ‘La clave es que nunca coincidimos en el momento en el que nos queríamos separar’”, bromeó. Y aclaró: “ Crisis y problemas tenemos todos, más con chicos chiquitos. La crianza provoca problemas, porque muchas veces tenemos distintas maneras de pensar y mientras uno quiere ir para un lado, el otro cree que es mejor ir hacia otro. Pero lo vamos superando y lo importante, al final, es que nos seguimos eligiendo ”.

“Hay parejas que, por ejemplo, nunca se van a dormir enojadas. Nosotros nos vamos a dormir enojados sin problemas... La verdad es que no somos de pelear mucho y si discutimos, cuando uno de los dos ve que el otro está muy enojado, pide ‘tiempo afuera’ y se frena la discusión y se sigue hablando después”, reveló.

Un momento difícil

En 2016, el nombre de Sieling, que siempre mantuvo un perfil muy bajo a pesar de estar casado con una de las actrices más exitosas y convocadas de su generación, apareció por primera vez en las primeras planas de los medios y se convirtió en tendencia en las redes. El exrugbier sufrió una crisis por estrés y debió ser internado en el Hospital Italiano. La noticia despertó todo tipo de especulaciones, desde un brote psicótico hasta una sobredosis. En la entrevista con Dlugi, Kloosterboer recordó aquel hecho como una de las pocas veces en las que sintió que debía salir a aclarar los puntos. “ Creo que todo lo que se disparó en aquel momento también tiene que ver con que, en general, todos los temas que involucran la salud mental están estigmatizados. Y por eso, enseguida salen a decir cualquier cosa. A lo largo de los años me han inventado un montón de cosas, romances, peleas, infidelidades... Y nunca fui de salir a aclarar. Por eso, en ese momento, tampoco quise hablar demasiado, porque sentía que era como avivar el fuego, y no tenía ganas de que estuviesen hablando de algo tan privado. Pero, obviamente, cuando ya dijeron cosas que se pasaban de la raya, salí a aclarar lo que había ocurrido”, recordó.

“En ese momento se dijeron cosas horribles de él, y nada más alejado de la realidad. Me acuerdo de un momento en particular en el que estaba subiendo al auto con Juana, que era chiquita, y había un notero que me estaba persiguiendo y le dije: ‘Te pido que me respetes, porque estoy en una situación muy particular’. Me dijo que sí y me pidió disculpas. Viste que por ahí en otro momento se te tiran encima y no les importa nada, pero me sentí respetada”, rememoró.

Cuando la conductora le preguntó si alguna vez se había sentido discriminada por ser “linda”, la actriz aseguró que sí. “ Hace no muchos años, había noteros que te chicaneaban un poco, sobre todo a las mujeres. Para ellos, si eras la linda, eras medio tonta. Me pasó alguna vez de decir: ‘Hagamos una nota en serio. Preguntame, te contesto. No me trates de tonta ni me quieras hacer pisar el palito ”. Y señaló: “Siento que ahora todo cambió bastante, pero algo de eso sigue pasando. Suelen ponerte en algún casillero”.

Revisando el pasado

La actriz aclaró que, a pesar de trabajar desde muy chica en los medios, nunca se sintió distinta. “En el colegio nunca sentí que me miraran raro. Soy una persona muy normal que trabaja de actriz. Entonces, siempre me ocupé de ponerme en ese lugar. No quería que me preguntaran por mi trabajo. No soy de ponerme en el centro de una reunión a hablar de eso. Es lo que amo y disfruto hacer, pero toda la parte del cholulismo nunca me gustó”, explicó.

Hubo un tiempo, sin embargo, en el que acaparó todas las tapas de revistas. Su romance con Mariano Martínez, el galancito del momento, era uno de los más comentados. En ese mismo tiempo, su gran amiga Agustina Cherri estaba de novia con Nicolás Cabré y los cuatro protagonizaban Son amores, el programa más visto de la tele. Sobre aquellos tiempos, Kloosterboer, y la fama de conquistadores seriales que los dos actores fueron cosechando, la actriz fue categórica: “ Vamos a desmitificar algo: Mariano y Nicolás son dos personas muy fieles. Por ahí soy una ciega o una negadora, pero creo que cuando ellos están de novios son fieles y nobles. Después, obviamente, cuando están solteros hacen lo que quieren, como cualquiera. En ese momento éramos chicos y estábamos en la cresta de la ola, entonces, por ahí estábamos caminando con nuestros novios de la mano y de repente una chica se le tiraba encima y le decía cualquier cosa... Nosotras apelábamos al humor, porque entendés que lo ven en la tele y cuando lo ven personalmente flashean. Pero la verdad es que Mariano siempre fue muy respetuoso. Y aunque no fui novia de Nico ni salí con él, como se ha dicho, sé que es cuidadoso cuando está de novio”.

Hace algunos años, otro de sus exnovios, el extenista Gastón Gaudio contó una anécdota en la radio que la tiene como protagonista. Corría 2005, y él había logrado clasificarse en el Masters de Shangai, pero a pesar de que venía manteniendo una buena performance, perdió contra Roger Federer 6-0 6-0 en la semifinal. “Fue un escándalo, cosas de pareja, unos celos estúpidos. Tenía que jugar a las 11 de la mañana y eran las 3 y yo seguía con el teléfono, ¿¡entendés!? Me quedé mal, estaba angustiado”, aseguró el actor, en el ciclo Perros de la Calle.

Sobre ese hecho, Kloosterboer indicó: “Tengo muy mala memoria, pero algunas cosas me las acuerdo muy bien... Me crucé con él y he hablado y está todo bien... En realidad, eso él lo contó como algo gracioso en un programa de radio. Yo estaba en el auto escuchándolo y no lo podía creer. Aparte, ya habían pasado un montón de años, yo me acababa de casar... Después, cuando me preguntaron, respondí para limpiar un poco mi imagen, porque la mujer siempre queda como la loca. Soy partidaria de que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que hace ”.

Y finalizó: “Yo tenía 21 años. ¡Era chica! A la distancia ves las cosas de manera distinta, pero a mí me gustan las relaciones en las que hay respeto. Eso no cambia con la edad. Me gusta que haya lo que hoy comparto con mi marido: un código mutuo del respeto y de la confianza ”.

