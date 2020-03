Marcela Kloosterboer mostró por primera vez la carita de su hija para desearle feliz cumpleaños Crédito: Instagram

22 de marzo de 2020 • 22:09

Están las figuras del espectáculo que deciden compartir las andanzas de sus hijos libremente en redes sociales, y aquellas que prefieren resguardarlos del ojo público. Si bien Marcela Kloosterboer suele subir imágenes de sus pequeños, los niños siempre aparecen de espalda, de perfil o con la carita tapada. Sin embargo, este domingo la actriz decidió romper sus propias reglas y regalarle a sus seguidores una bella foto de Juana , la mayor de sus herederos, quien cumplió cuatro años.

"Feliz cumple chinita de mi vida. Tan amada. Personaje inigualable, habla desde que se despierta hasta que se va a dormir, divertida, risueña, despeinada, intensa, creativa, amante de los cuentos y las 'historias reales', 'cantadora' y bailarina, cariñosa, pícara, justiciera, caprichosa, juguetona, aventurera, entusiasta siempre. Feliz. Te amo con todo mi corazón y más. Acá foto en nuestro primer viaje al sur que tanto amamos", escribió la protagonista de Separadas en Instagram.

Además, Marcela contó cómo celebraron el cumple de la niña en plena cuarentena. "Hoy todo el festejo planeado se pospuso y lo celebramos de a cuatro. Ella lo entendió y aceptó más fácil que nosotros. Los niños son sabios, simples, se puede, se puede, no se puede, no se puede. Y tuvo un festejo feliz".

"No la expongo porque creo que es un derecho de ella no ser conocida hasta que ella quiera, a mí me costó y me cuesta ser famosa. No me interesa que vaya al jardín y le digan 'ayer comiste puré e hiciste tal cosa' porque lo vieron en las redes. No me parece bueno que sea conocida sin tener consciencia de eso. No critico a nadie, sólo para mi hija me parece mejor esto", le decía la actriz a LA NACION durante una entrevista en 2018 .

Marcela es también madre de Otto, de nueve meses. "Y un día conocí al otro amor de mi vida. Otto 29-5-19", había escrito en su cuenta de Instagram junto a la fecha del nacimiento del pequeño ni bien nació.