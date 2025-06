Marcelo Polino confesó cuál es el mayor temor de Lizy Tagliani en su disputa judicial con Viviana Canosa

Dos meses atrás, Viviana Canosa desató una fuerte polémica al lanzar en su programa, Viviana en vivo, duras acusaciones contra Lizy Tagliani lo que generaron luego una denuncia penal por parte de la humorista y conductora. Este jueves estaba prevista una audiencia entre ambas figuras en el Tribunal nº 8 de Lomas de Zamora. Sin embargo, Canosa no se presentó [sí lo hizo su abogado], lo que generó la indignación en Tagliani, quien sí compareció ante la Justicia y quien recibió el respaldo previo de colegas como Marcelo Polino.

“Yo vengo por mi nombre y mi honor, que es lo que más me importa”, expresó Lizy en diálogo con Lape Club Social, visiblemente afectada por la situación. “Nunca robé nada ni mucho menos estuve con un menor”, afirmó. Consultada sobre las razones por las que Canosa habría hecho tales acusaciones, Lizy reflexionó: “Me lo pregunto siempre, pero las hipótesis me las guardo. Es contradictorio lo que voy a decir, pero siempre la pasé espectacular con ella. Hasta lo que pasó, tenía los mejores recuerdos de ella”.

En la antesala a la audiencia prevista para hoy, Marcelo Polino, amigo íntimo de Tagliani, brindó una entrevista con el programa Mediodía bien arriba de la TV Pública, espacio en el que compartió detalles sobre el verdadero impacto emocional que atraviesa la conductora en medio del conflicto.

“Todo el grupo quiere justicia”, dijo Polino, haciendo referencia al círculo íntimo de Lizy y al resto de figuras del espectáculo que también fueron señaladas por Canosa. “Pero en el caso particular de ella”, matizó el periodista de espectáculos, “hay un aditivo muy importante: está en juego la adopción de su hijo, ese es el punto que a ella la tiene más preocupada en lo privado”, reveló.

El comunicador recordó que la Justicia es extremadamente rigurosa en los procesos de adopción y que cualquier causa judicial activa puede convertirse en un obstáculo insalvable. “El juzgado que tiene la causa del niño es muy respetuoso en las formas y la contienen un montón, pero, de todas maneras, hasta que esta causa no caiga, ningún juez firma una adopción plena si hay uno de los papás involucrado en una situación con la Justicia”, explicó.

Polino, que colabora frecuentemente con parejas que desean adoptar, también sumó su experiencia personal para contextualizar lo que está atravesando su amiga. “Me ha pasado con personas que no son famosas y, cuando aparece una causa judicial, aunque sea mínima, el trámite queda suspendido o incluso se da marcha atrás”, relató.

Aun así, se mostró esperanzado: “Desde la experiencia que tengo, creo que esto va a llegar a buen término, pero hasta que no caiga la causa, el niño no va a poder pasar a la adopción plena, que es un trámite bastante largo”.

El proceso de adopción en la Argentina implica un compromiso jurídico extenso que requiere la aprobación de múltiples instancias judiciales. “La adopción plena se logra una vez que el juez habilita el juicio final para ponerle el apellido al niño, y eso, aunque la convivencia ya esté instalada y haya un vínculo afectivo, lleva tiempo y se puede ver perjudicado por cualquier ruido judicial”, advirtió el periodista.

Un largo proceso

Fue en agosto del año pasado cuando Tagliani y su pareja, Sebastián Nebot, compartieron públicamente que se habían convertido en padres de un niño a través de un proceso de adopción. La pareja obtuvo entonces la guarda definitiva del menor, aunque a la espera de la resolución legal de la adopción plena. De todas maneras, la familia ya estaba conformada desde el amor.

Durante una emisión de Telefe Noticias, fue la propia humorista quien, en diálogo con Rodolfo Barili, se refirió en ese momento a esta nueva etapa en su vida. “Por supuesto no se puede hablar de la personita, ni datos ni su nombre, ni mucho menos su imagen, por una cuestión de cuidar su identidad, pero hay una cosa que me dijo la jueza, muy hermosa, y que me hizo entender mucho: ellos no buscan hijos para padres, ellos buscan una familia para niños. Entonces es un proceso muy largo, pero estamos muy contentos y muy emocionados”.