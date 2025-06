Mediación fallida: Viviana Canosa no se presentó y Lizy Tagliani aseguró que va a ir hasta el final

El escándalo que comenzó con las denuncias públicas de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani por robo y abusos y que derivó en una legal que realizó sobre presuntos casos de “pedofilia, corrupción de menores y trata” hoy sumó un nuevo capítulo. Las dos figuras debían encontrarse en los Tribunales de Lomas de Zamora en el marco de una mediación por la causa penal que le inició Lizy Tagliani a Viviana Canosa por “calumnias e injurias”, pero la periodista no se presentó. “Voy a ir hasta el final. Acá vengo solo por mi nombre y mi honor, y eso es lo que importa”, aseguró Tagliani luego de la reunión de la que sí participó el abogado de Canosa.

Lizy Tagliani habló luego de la audiencia y aseguró que irá hasta el final para limpiar su nombre y su honor Instagram @lizytagliani

La mediación tuvo lugar esta mañana, comenzó a las 10 y tuvo una duración de media hora. Mientras Tagliani se hizo presente junto a su abogado, Andrés Gauto, y la conductora de Viviana en vivo estuvo representada por su abogado, Juan Manuel Dragani, quien participó de forma virtual. “Se labró un acta en la que se establece que ellos no se retractan, que quieren continuar hasta el final en un debate oral y que nosotros también seguiremos a fondo con la querella. Harán un descargo de eso y yo contestaré”, dijo Gauto a LA NACION. El letrado confirmó además que habrá otra audiencia entre Tagliani y el periodista Lucas Bertero, también querellado por parte de la conductora de Telefe. La fecha de la audiencia se conocerá recién el martes.

Al ser consultado sobre cómo estaba su clienta y si lo que ocurrió era lo que ella esperaba, dijo: “Era predecible que iba a pasar esto, pero las audiencias hay que hacerlas y para los querellantes son obligatorias, si no se considera desistimiento tácito, pero nosotros vamos a fondo y queremos Justicia, por lo que tenemos que ir al debate oral. Si no se retractan, se pondrá fecha luego de la audiencia con Bertero”.

De la sorpresa por las acusaciones de Canosa a las puñaladas de Bertero

Apenas salió de la mediación, Tagliani charló con el movilero, el conductor y los panelistas de Lape club social informativo, el ciclo que todas las mañanas conduce Sergio Lapegüe en la pantalla de América. “Solamente fue una formalidad para que esto siga como tiene que seguir e ir hasta el fondo”, sostuvo Tagliani en relación con el encuentro, y le restó importancia a la ausencia de Canosa. “Estuvo su representante y con eso es suficiente. Lo importante es que venga yo para no desestimar”, aclaró. “Voy a ir hasta el final. Acá vengo solo por mi nombre y mi honor, y eso es lo que importa”, agregó, e insistió en que las acusaciones que hicieron en su contra son “muy graves”.

“No voy a hablar de lo que sucedió ahí”, reaccionó cuando le preguntaron si Canosa, a través de su abogado, le había pedido disculpas. “Esto termina en juicio oral, o algo así”, adelantó. También resaltó el cariño de la gente y el apoyo de sus clientas de toda la vida. “¿Cómo te trata la calle?”, le consultaron desde el piso. “Creo que está a la vista porque estoy en todos los trabajos y la gente me sigue eligiendo. Me dan todo su apoyo y no he sido cancelada”, describió.