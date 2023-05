Marcelo Polino habló del destino de Antonio Gasalla: “Va a haber una derivación a un lugar especializado en su patología”

escuchar

Muchas son las versiones que circulan sobre la situación actual de Antonio Gasalla. Ante el hermetismo de la familia, es Marcelo Polino, íntimo amigo del capocómico, el encargado de contarle a los medios la verdad sobre su estado de salud. En una nota con Socios del Espectáculo, el periodista reveló este lunes dónde se encuentra el actor, cómo sigue su tratamiento y confirmó, con un dejo de indignación, un rumor que comenzó a sonar con fuerza los últimos días: Miguel Angel Pierri le mandó a Gasalla una carta documento.

Si bien Gasalla es noticia por su salud desde hace varios meses, lo cierto es que fue Angel de Brito en LAM, a fines de abril, quien le puso nombre y apellido: “Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad. Después me autorizaron a contarlo”, compartió el conductor de América TV. En paralelo, y a pedido de la familia, el capocómico fue internado para realizar una serie de estudios para definir su futuro. Ahora, comenzó a circular la información sobre una posible derivación del artista a un geriátrico, algo que Polino negó con contundencia.

“Respecto al tema de Antonio, estoy preocupado y ocupándome, tratando de acompañar a la familia en un momento difícil. Se han dicho cosas que no son ciertas”, arrancó la entrevista el ahora también jurado de “Bailando por un Sueño”. “No, no está en un geriátrico. Continúa internado en el mismo lugar, continúa con estudios”, agregó, y reveló una intimidad de la familia para dar por tierra con los rumores que dicen que la familia lo dejó solo. “De hecho, su sobrino Fernando, que tanto se habla de su entorno, de si lo cuidó o no, pidió una licencia de un mes y se internó con él en la clínica ”, detalló.

Marcelo Polino

Luego de contar que todavía faltan realizar algunos estudios, Polino habló del futuro del creador de varios de los personajes más emblemáticos del humor vernáculo, como La Empleada Pública, Soledad Dolores Solari y La Abuela. “Después va a haber una derivación a un lugar especializado en su patología”, compartió. “Él necesita cuidados especiales que no puede tener ni en su casa ni en un hogar donde hay abuelitos que están bien de salud y que solamente por una cuestión de edad están viviendo en lo que se llaman geriátricos” , aclaró luego.

Un problema legal

Miguel Ángel Pierri habló sobre la situación de Antonio Gasalla

Cuando el cronista del programa de eltrece le preguntó sobre la supuesta demanda que habría presentado Miguel Angel Pierri, exabogado, amigo y asesor legal de Gasalla, Polino confirmó la versión. “Me informaron el abogado y la familia que recibieron una carta documento y que Antonio se tiene que presentar a una mediación”, detalló y no pudo evitar hacer un gesto de desaprobación con su cara. “Una mediación citada para el 30 de este mes”, agregó, exponiendo lo llamativo de la situación si se tiene en cuenta el estado de salud del cómico.

“¿Una supuesta deuda? ¿Pierri quiere plata de Antonio y le manda una carta documento estando internado?”, buscó averiguar un poco más el periodista. “Yo estoy focalizado en acompañar el proceso de salud. Para los procesos legales Antonio tiene un equipo de abogados y obviamente yo no tengo participación ni demasiada información”, buscó despegarse de la polémica, aunque antes de despedirse le dio la razón al cronista: “Sí, lo que vos decis es real, le llegó una carta documento pidiéndole dinero”.

A principios de mayo, Pierri hizo referencia a los rumores que surgieron desde el entorno de Gasalla y que indicaban que él era el responsable de que en la casa del cómico faltaran objetos de valor; además, se lo señaló también por asesorar de forma incorrecta al cómico y no liquidar como corresponde el sueldo de la exempleada de Gasalla. “Yo no manejé, ni cuentas corrientes, ni cajas de ahorro, ni nada. Ni siquiera el efectivo pasó por mis manos”, aseveró el exabogado del capocómico.

Según Pierri todo comenzó cuando Gasalla lo llamó porque las escrituras de su casa habían desaparecido. “Ahí nos pusimos en campaña y encontramos que Antonio tenía un tercer departamento que ni él recordaba, que tenía en la calle Juncal. Lo que yo he hecho fue preservar su patrimonio”, señaló. “Después estuvo el tema de los famosos muebles que le habían robado. Un día, su hermano, Carlos, me dijo: ‘Mire doctor, no es así, no le robaron nada. Los muebles los vendió Antonio’”, añadió.

