Falta muy poco para el fin de año y los famosos ponen en marcha sus planes para el 31 de diciembre. Y Marcelo Tinelli forma parte de ese grupo de celebridades que decidió tomarse una mini escapada para recibir el 2024, junto a varios de sus seres queridos.

Cande Tinelli acompañó a su papá a Punta del este Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

En las últimas horas, el conductor del Bailando fue fotografiado en compañía de varios de sus familiares. El destino del clan Tinelli es Punta del este y por ese motivo pasaron por Aeroparque para emprender vuelo hacia el destino balneario. Junto a Marcelo, se encontraron su hija Cande, su hijo Lolo y su primo el Tirri acompañado de su novia, Mimi.

Mimi, la novia del Tirri, en compañía del pequeño Lolo Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La gran ausente en las fotografías es Milett Figueroa, la pareja de Tinelli. La modelo peruana atraviesa unos días muy difíciles. Por lo que reveló Ángel de Brito mediante su cuenta de X (antes Twitter), Milett tuvo un problema de salud en medio de las grabaciones del programa de esta semana, por lo que se retiró del estudio abandonando su performance. “Se descompuso Milett en las grabaciones. Tuvo que abandonar la pista. #LAM”, escribió el periodista de espectáculos.

Marcelo Tinelli y Lolo, su hijo menor Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Asimismo, el periodista acompañó su revelación con una postal en donde se ve a la actriz en los camarines luego del mal momento, acompañada por Marcelo Tinelli, el conductor del ciclo y su actual pareja. En la postal, se puede observar que ambos tienen caras de preocupación.

Cande Tinelli y el Tirri, a pasar el fin de año en Punta del este Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida en la red social y generó reacciones de todo tipo por parte de los internautas, quienes se mostraron preocupados por la salud de la novia del conductor. “Milett debe hacerse chequeo general, porque no es normal que se descomponga seguido”; “Marcelo había dicho antes que no comía bien” y “Actualización de como está Milett ahora”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

