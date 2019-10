Crédito: Captura de pantalla

A días de las elecciones, el futuro continúa siendo incierto para María Eugenia Vidal. Aunque todo parece indicar que su campaña para conservar la Provincia de Buenos Aires no dará sus frutos y perderá contra Axel Kicilloff, la gobernadora se mostró muy distendida y sonriente en una entrevista en TN Central.

Allí contó qué es lo que hace por las noches para relajarse y quitarse las tensiones de sus agitados días, su "hobby oculto": "Cuando llego a mi casa me gusta tener tiempo para ocuparme de mis hijos, pero cuando ellos ya se van a dormir, después que termino de responder los mensajes de los ministros o de periodistas, siempre hay alguna urgencia que resolver a las 11 o 12 de la noche, es difícil irse a dormir con todo eso encima, entonces lo que me dispersa mucho seguir las páginas de espectáculos y estoy muy informada".

Y agregó, para confirmar su pasión, que está al día con lo que sucede en ShowMatch: "El último caso que todos están siguiendo con atención es Luli Salazar vs Cinthia Fernández".

Ni bien se enteró de este costado de Vidal, Marcelo Tinelli comentó en Twitter: "Me encanta que @mariuvidal vea @ShowMatch junto a sus hijas", y agregó un emoji de corazón.

En los últimos actos de campaña, la gobernadora había confesado:"En cuatro días tenemos que ir a buscar a los que no están convencidos, a los que tienen dudas o están enojados. El 27 de octubre no hay segunda vuelta. Es por un voto". Y sostuvo: "Para nosotros, el poder no es para siempre. Es servicio".