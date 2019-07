María Laura de Lillo, sobre Fabián Doman: "Somos muy lujuriosos"

María Laura de Lillo,la mujer de Doman contó algunas intimidades de la pareja Fuente: Archivo - Crédito: Gerardo Viercovich

"No nos vamos de luna de miel. Fabián [Doman ] dispone de menos días que yo, así que me voy con mi hija", aseguró María Laura de Lillo, la flamante pareja del conductor de Intratables (América), y contó detalles de la convivencia que firmaron en el registro civil el último viernes., a dónde fueron no para casarse, sino para acreditar el vínculo. "Tenemos dos casas armadas. Cuando lo conocí a Fabián, él ya tenía la suya en obra, nos dividimos entre una y otra. Nos vemos todos los días y dormimos juntos cuatro o cinco noches por semana", contó la empresaria.

Consultada por las panelistas de Los ángeles de la mañana sobre qué la había enamorado del periodista, aseguró: "Fabián es muy contenedor, marca territorio. Viene a cubrir las falencias de la mujer sola... Es resolutivo. No cambia la lamparita, no le interesa, pero resuelve". Y agregó que sabía de su pasado amoroso. "Desde que lo conocí hasta que me invitó a salir, pasaron tres días y mis amigas me mandaron toda la información necesaria", dijo.

Sobre su la relación con Evelyn von Brocke, la última esposa de Doman y con quien protagonizó un resonante divorcio, apuntó: "Me la crucé al principio. Fui a la casa de ella. Me cae bien, pero no tengo relación. Los chicos son grandes". Mientras que, por pedido de Ángel de Brito, le dedicó unas palabras a su pareja: "A Fabián le agradezco. El amor no se construye por azar. Los dos tenemos una vida con hijos y trabajo. Hay que ensamblarla y quiero que dure para siempre".

Y no dudó en hablar sobre algunas de las intimidades de la pareja. "Somos lujuriosos los dos. Además, yo soy pegote y se lo dejé en claro. Le dije que para mi era un aspecto importante de la pareja. Me hago escapadas del laburo...", apuntó, pero aclaró: "No me gusta el poliamor. Soy celosa y cuidadosa de mi relación".