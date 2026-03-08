Kevin Lomónaco publicó una sugerente foto con una mujer y generó revuelo en las redes
El defensor de Independiente quedó involucrado en un amorío con una influencer fit; de quién se trataría
- 2 minutos de lectura'
Kevin Lomónaco, defensor de Independiente, compartió una imagen en su cuenta de Instagram acompañado de una mujer, con quien estaría comenzando un romance. La postal en sí no muestra el rostro de la chica, pero sí se los ve a ambos abrazados, mientras el futbolista saca la foto con su celular.
Las pistas de este romance en puerta conducen a Micaela González, una influencer que dedica su contenido al cuidado del cuerpo. Su cuenta de TikTok, con 30 mil seguidores, es la más activa de sus redes, donde comparte momentos de su vida cotidiana, sumado a fotos donde exhibe su escultural cuerpo.
Mediante sus historias temporales, el marcador central de Independiente decidió mostrar parte de su vida privada junto a esta mujer, quien aparece de perfil, pero su rostro no se llega a ver al estar ubicados en un ambiente de la casa en penumbra.
Lomónaco, de 24 años, es uno de los referentes del plantel de Independiente que conduce Gustavo Quinteros. Su aparición en el primer equipo generó muchísima expectativa al tener una sólida presencia en la defensa, sumado a un impecable control de pelota que le da prestancia para romper líneas.
En el último mercado de pases su nombre resonó en varios clubes brasileños, quienes consultaron por su situación contractual. Fuera del ámbito deportivo, el futbolista dio pistas de su situación sentimental, generando revuelo en las redes sociales.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Kevin Lomónaco
Mercado a fuego lento. El Rojo debe vender: la figura que está por irse, la que se niega y la que repescará pese a la reticencia de Chiqui Tapia
¿Hay lugar en la selección? La carrera contrarreloj de Mastantuono, Lomónaco (y otros) para jugar el Mundial 2026
Convocados junto a Messi. El talento de River, la sensación de Independiente y la sorpresa de Belgrano: los nuevos de la selección
- 1
Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 2
Francisco Cerúndolo venció al francés Benjamin Bonzi y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells
- 3
Escocia venció a Francia en el Seis Naciones y estiró la incertidumbre a una fecha del final
- 4
Lionel Messi y Rodrigo De Paul le dieron el triunfo a Inter Miami en un estadio con público récord