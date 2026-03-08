Kevin Lomónaco publicó una sugerente foto con una mujer y generó revuelo en las redes

Kevin Lomónaco, defensor de Independiente, compartió una imagen en su cuenta de Instagram acompañado de una mujer, con quien estaría comenzando un romance. La postal en sí no muestra el rostro de la chica, pero sí se los ve a ambos abrazados, mientras el futbolista saca la foto con su celular.

La foto de Kevin Lomónaco con una influencer fit

Las pistas de este romance en puerta conducen a Micaela González, una influencer que dedica su contenido al cuidado del cuerpo. Su cuenta de TikTok, con 30 mil seguidores, es la más activa de sus redes, donde comparte momentos de su vida cotidiana, sumado a fotos donde exhibe su escultural cuerpo.

Mediante sus historias temporales, el marcador central de Independiente decidió mostrar parte de su vida privada junto a esta mujer, quien aparece de perfil, pero su rostro no se llega a ver al estar ubicados en un ambiente de la casa en penumbra.

Micaela González, la influencer que estaría en un romance con Kevin Lomónaco

Lomónaco, de 24 años, es uno de los referentes del plantel de Independiente que conduce Gustavo Quinteros. Su aparición en el primer equipo generó muchísima expectativa al tener una sólida presencia en la defensa, sumado a un impecable control de pelota que le da prestancia para romper líneas.

Kevin Lomónaco, defensor de Independiente Independiente

En el último mercado de pases su nombre resonó en varios clubes brasileños, quienes consultaron por su situación contractual. Fuera del ámbito deportivo, el futbolista dio pistas de su situación sentimental, generando revuelo en las redes sociales.