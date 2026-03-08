LA NACION

Kevin Lomónaco publicó una sugerente foto con una mujer y generó revuelo en las redes

El defensor de Independiente quedó involucrado en un amorío con una influencer fit; de quién se trataría

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Kevin Lomónaco estaría iniciando un romance con una influencer
Kevin Lomónaco estaría iniciando un romance con una influencer Prensa Independiente

Kevin Lomónaco, defensor de Independiente, compartió una imagen en su cuenta de Instagram acompañado de una mujer, con quien estaría comenzando un romance. La postal en sí no muestra el rostro de la chica, pero sí se los ve a ambos abrazados, mientras el futbolista saca la foto con su celular.

La foto de Kevin Lomónaco con una influencer fit
La foto de Kevin Lomónaco con una influencer fit

Las pistas de este romance en puerta conducen a Micaela González, una influencer que dedica su contenido al cuidado del cuerpo. Su cuenta de TikTok, con 30 mil seguidores, es la más activa de sus redes, donde comparte momentos de su vida cotidiana, sumado a fotos donde exhibe su escultural cuerpo.

Mediante sus historias temporales, el marcador central de Independiente decidió mostrar parte de su vida privada junto a esta mujer, quien aparece de perfil, pero su rostro no se llega a ver al estar ubicados en un ambiente de la casa en penumbra.

Micaela González, la influencer que estaría en un romance con Kevin Lomónaco
Micaela González, la influencer que estaría en un romance con Kevin Lomónaco

Lomónaco, de 24 años, es uno de los referentes del plantel de Independiente que conduce Gustavo Quinteros. Su aparición en el primer equipo generó muchísima expectativa al tener una sólida presencia en la defensa, sumado a un impecable control de pelota que le da prestancia para romper líneas.

Kevin Lomónaco, defensor de Independiente
Kevin Lomónaco, defensor de IndependienteIndependiente

En el último mercado de pases su nombre resonó en varios clubes brasileños, quienes consultaron por su situación contractual. Fuera del ámbito deportivo, el futbolista dio pistas de su situación sentimental, generando revuelo en las redes sociales.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Masters 1000 de Indian Wells 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro
    1

    Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

  2. Cerúndolo sufrió más de la cuenta, pero avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells
    2

    Francisco Cerúndolo venció al francés Benjamin Bonzi y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells

  3. Escocia le ganó a Francia, lo alcanzó en la punta y se mantiene la incertidumbre a falta de una fecha
    3

    Escocia venció a Francia en el Seis Naciones y estiró la incertidumbre a una fecha del final

  4. Messi marcó un gol para Inter Miami vs. DC United, ante un público récord, y también convirtió De Paul
    4

    Lionel Messi y Rodrigo De Paul le dieron el triunfo a Inter Miami en un estadio con público récord