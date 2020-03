María Laura Santillán contó que le cuesta que su madre respete las medida de aislamiento dispuestas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus Crédito: Instagram

El aislamiento social obligatorio , impuesto por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus , cambió las rutinas de todos, incluso de los exceptuados, que pueden ir a trabajar. María Laura Santillán es una de esas personas: de lunes a viernes sigue poniéndose al frente de Telenoche , el clásico noticiero de eltrece, pero la convivencia con su familia la llevaron a fortalecer las medidas de prevención.

En diálogo con el programa radial Por si las moscas , la periodista dio detalles de cómo vive este momento. "Es una situación muy curiosa y novedosa para todos. Es la misma noticia para todo el mundo. A veces nos preguntan si nosotros no tenemos miedo. Evidentemente, si hemos elegido esta profesión, tenemos menos miedo que los demás o sentimos que esta es nuestra obligación: estar ahí en la trinchera buscando información, tranquilizando a la gente y contándole lo que pasa realmente", comenzó explicando.

Luego, reveló qué es lo que siente cada vez que debe abandonar su casa: "La verdad es que a la hora de salir a trabajar, no me pasa nada en particular. Es un imperativo categórico. No tengo nada que preguntarme, como le debe ocurrir a cualquier enfermera. Tengo que tomar los cuidados como la gente cuando de vez en cuando tiene que ir a hacer las compras. Digo 'de vez en cuando' porque hay que salir lo menos posible. Yo salgo solamente para trabajar y aprovecho el viaje para comprar lo que falta".

Con respecto a las medidas que lleva a cabo para prevenir el contagio, explicó: "Tomo todos los recaudos, como tener alcohol en gel y utilizarlo en todos lados, en los lugares de trabajo, en el auto, en la puerta de mi casa... Me saco la ropa con la que estuve afuera, tener ropa para andar adentro y otra para salir, y lo que traigo de afuera lo pongo a lavar".

Santillán comparte su casa con Elena y Josefina, sus dos hijas y, según contó, ninguna de ellas siente miedo de que se contagie al salir a la calle. "No hay planteo posible. El papá [Carlos D'Elía] también es periodista, estamos rodeados de amigos periodistas... Están criadas así. No son personas miedosas, sí son súper serias y cautelosas; por lo tanto no se mueven de casa... No han salido más que a sacar la basura. Son muy serias y obedientes con las medidas que se tomaron, pero no son miedosas. Yo veo, algunos periodistas incluso, que están asustadísimos. O las familias los rocían de la cabeza a los pies cuando llegan. Eso no pasa en casa. Sí tenemos algunas medidas medio 'obse' como dejar los zapatos afuera. Me parece que hay que encontrarle una vuelta para hacerlo llevadero", explicó.

Y entonces, reveló que con otra integrante de la familia no tiene la misma suerte. "A mí me cuesta que mi madre de 80 años se quede en su departamento. Le tengo que pedir por favor que no salga a hacer las compras. Hubo que insistirle mucho para que se quede. Yo trabajo muy cerquita de su casa en la radio así que de camino le puedo llevar cosas que necesite, pero me cuesta. ¡Me cuesta un montón!", afirmó.