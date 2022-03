María Valenzuela comienza a dejar atrás sus problemas de salud: “Ya engordé más de tres kilos”

Luego de terminar con las últimas funciones de la obra Eva y Victoria, María Valenzuela se prepara para viajar el próximo 11 de abril a Ushuaia, donde se someterá a nuevas intervenciones odontológicas que intentarán corregir el tratamiento de implantes que le hicieron hace 3 años y que le terminó provocando un agudo dolor crónico, al punto de no poder comer.

Hace unas semanas, la actriz reveló públicamente el drama que vive. “Peso 35 kilos”, contó angustiada, en un video que posteó en sus redes sociales. Por el caso, Valenzuela hizo una denuncia por mala praxis y su abogada, la doctora Vanesa Di Cataldo, está siguiendo el caso. Hasta ahora no han podido notificar al odontólogo acusado, porque se mudó al exterior y no lograron aún averiguar su nuevo domicilio.

En diálogo con LA NACION, María Valenzuela contó que está un poco mejor: “El 11 de abril viajo a Ushuaia para hacerme el tratamiento y espero que dé resultado. Y, poco a poco, estoy recuperando el peso. Ya aumenté un poco más de 3 kilos. Estoy tomando unos suplementos dietarios que vende Claudia, la esposa de Carna, y mi médico clínico me dijo que son geniales. Le estoy sumando licuados de avena, banana, leche de almendras y azúcar negra que me dejan pipona. Además estoy tratando de comer lo que me permite la boca. Espero que cuando vuelva de Ushuaia esto esté solucionado. De todas maneras, sigo el tema con mi abogada ”, contó, esperanzada.

Está más animada, con ganas de dejar atrás esta etapa de su vida que, en el último tiempo fue un suplicio. Acompañada y apuntalada siempre por sus tres hijos Malena, Juan y Julián, la actriz mira al futuro con una sonrisa y baraja algunos proyectos para hacer teatro.

Si bien Valenzuela siempre tuvo una figura delgada, el último año se la notó muy flaca, tanto que sus seguidores empezaron a hacerle preguntas y comentarios en las redes. En diciembre pasado, ella contestó de una manera contundente: “el que haga un comentario sobre mi delgadez, lo put... ¡Y luego lo bloqueo! ¿Quedó claro?”, escribió.

Y luego agregó: “No hablen más de que si estoy flaca, demacrada o enferma. No quiero seguir bloqueando gente, gracias”. Por entonces no se sabían las causas de su pérdida de peso, y ella decidió contarlas recién a principios de marzo. Lo hizo a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

El pedido de María Valenzuela a sus seguidores en redes sociales

“Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo. Manuel, estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina. Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas por hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí. En abril viajo a Ushuaia a ver a mi odontólogo y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, para solucionar el problema. Otro amigo, el doctor Lucas Hernán García Sánchez, comienza mi tratamiento para ganar tiempo. Así cuando viajo lo termina el doctor Marcelo Carta. Gracias”.

Todavía queda por saber si Valenzuela cumplirá el pedido que le hizo el Doctor Carta, quien en su momento lo esbozó además como condición para comenzar el tratamiento con su “amiga de toda la vida”: “Voy a tratar de que desista de ese litigio del que habla porque genera un estrés adicional. Aparte yo jamás atendería a un paciente que está en litigio con otro colega por un tema de códigos. Mi propuesta es que ella vea lo que pueda conseguir de resarcimiento y yo le descuento mis honorarios”, aseguró. La actriz, aseguró a LA NACION, resolverá ese tema cuando llegue a Ushuaia.