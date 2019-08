Mariano Closs se refirió a su intempestiva salida del aire anoche, mientras relataba el partido River Plate - Cerro Porteño Fuente: Archivo

Por primera vez en su carrera, el relator de fútbol Mariano Closs se quedó sin voz y tuvo que abandonar la cabina de transmisión en medio de un partido. Fue ayer, durante el encuentro en Paraguay entre Cerro Porteño y River Plate, que se pudo ver por Fox Sports. Cuando terminó el primer tiempo, ya con la garganta muy dolorida, el periodista decidió que no podía seguir y pidió un reemplazo. Quien ocupó su lugar fue Federico Bulos, que estaba de guardia en el estudio de Buenos Aires.

Recién llegado a la Argentina, Closs le contó a LA NACION lo que pasó: "Venía congestionado y resfriado desde Quito, adonde fui la semana pasada, y ya en el partido de Boca, hace dos días, tuve indicios de que me podía quedar disfónico. Ayer, el primer tiempo lo hice como pude, con la mejor fuerza, pero en cuanto terminó, se me enfriaron las cuerdas vocales y después me costó arrancar de nuevo. No podía hablar, tenía la voz partida".

Aunque entiende que lo que pasó es algo atípico, Closs le quitó relevancia al tema y bromeó al respecto. "Me pasó lo que le pasa a cualquiera, pero como yo estoy al aire se nota más. Otras veces he relatado un partido estando disfónico, pero siempre logré acomodar la voz. Acá lo que pasó es que me enfrié en el entretiempo, y eso me liquidó", aseveró.

"Sentí bronca, impotencia, porque soy muy exigente conmigo mismo y me parecía que estaba fallando. Cuando me di cuenta de que no iba a poder seguir, rezaba para que mi compañero, Federico Bulos, estuviera listo. Ahí me agarró un poquito la pena y la angustia de preguntarme ¿quién lo va a hacer?", recordó.

Ahora, además de cuidarse y hacer reposo, Closs deberá darse una inyección de corticoides. "El domingo tengo el Boca-River para Radio Continental y no sé si llego. Dependo de la evolución de la voz. En radio el desgaste es más grande, y requiere hablar seguido durante más tiempo", finalizó.