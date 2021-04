Mariano Iúdica sobre Horacio Cabak: “Se equivocó subiendo a Jorge Rial al ring”

Mariano Iúdica explicó por qué su compañero de Polémica en el bar, Horacio Cabak, se ausentó anoche del programa de América TV y opinó sobre las declaraciones mediáticas del exmodelo en los últimos días, luego de que trascendiera su escandalosa separación de Verónica Soldato. En particular, se refirió a los cruces entre su colega y el periodista Jorge Rial, quien esta semana contraatacó contra Cabak diciendo que este último se “[había hecho] el picante” al intentar involucrarlo en una guerra mediática.

Este viernes por la mañana, en diálogo con Fernanda Iglesias en Esto no es Hollywood (Mucha Radio 89.5 FM), la periodista le preguntó a Iúdica a qué se debía la repentina ausencia de su colega, quien a pesar de su difícil situación personal había participado del resto de las emisiones de la semana. “[Cabak] se reunió con Gustavo [Sofovich] justo antes de entrar al aire y le preguntó si íbamos a hacer o no el tema [de su separación]”, detalló el conductor. “Y por supuesto que lo íbamos a hacer, porque había hablado toda la televisión argentina y los medios, los portales, los noticieros... Habían hablado de Polémica del día anterior. De él, de Rocío [Oliva]... Lo teníamos que replicar, obviamente”, continuó y agregó: “Decidieron que era mejor que él no esté, porque si la iba a pasar mal... Me pareció bastante lógica la situación”.

Luego, Iglesias indagó sobre el repentino cambio en la actitud del exmodelo, recordando que hasta el día anterior se había tomado con humor las especulaciones sobre su vida amorosa -en especial, los rumores que lo vinculan con Rocío Oliva, señalada como la tercera en discordia-, publicando mensajes irónicos desde su cuenta de Twitter. “Por eso creo que fue un error, el tema de los tuits y subirlo a Rial al ring”, opinó Iúdica, argumentando: “Ahí abrió otros frentes. Tener un frente en tu casa quizás es suficiente como para tener abiertas otras cosas. Para mí antes que nada está la vida real, que es la familia”.

Cabak

Durante la emisión del martes de Polémica en el bar, el conductor le había hecho la misma advertencia a su compañero: “Lo acabás de subir al ring del quilombo a Rial”. Ayer, el conductor de Intrusos reveló en su programa que Cabak le envió un audio de WhatsApp el miércoles por la noche en el que le pidió disculpas por haberlo involucrado en el vórtice mediático, e incluso reprodujo al aire el mensaje. “Te subí al ring en una situación [en la] que no tenías que estar, mala mía, realmente”, se escuchó.

En la entrevista radial, Iglesias comentó que el cruce de Cabak con Rial “no podía terminar bien”, a lo que Iúdica respondió: “Ellos ya se venían odiando hace un montón, es una cosa que viene desde hace tiempo. Y que Horacio replicara un tuit de Jorge y al aire diga lo que dijo, digo: ‘¿Para qué?’. ¿Viste cuando estás al aire y le mirás la cara y decís: ‘No [lo] digas...’?. Pero cada uno en el vivo se maneja como puede y estar en la silla de Horacio esta semana es muy difícil”.

“Yo el lunes, cuando vino, no lo podía acreditar”, continuó el conductor de Polémica, antes de relatar el encuentro que tuvieron ese día en la antesala del programa: “‘Mirá que si querés, te subís al auto y te vas, loco, está todo bien. Arreglá lo tuyo en tu casa, esperá a que pase la espuma y arreglate o separate, pero arreglalo en la vida real, no vas a venir a arreglar nada en la tele. ‘No, yo me quiero sentar, es mi trabajo’ -respondió Cabak- ‘Pero mirá que te vamos a preguntar Horacio’ -le advirtió Iúdica- ‘Sí, sí, no hay problema’”, insistió el exmodelo.

“Yo esos temas no los sé conducir”, confesó luego Iúdica. “Me hace mal, me sale mal, me pongo nervioso, no entiendo cómo lo llevan los De Brito, los Rial... Yo soy un vendedor de chivos, yo no sé hacer eso. Las entrevistas las hago como el c... y esos temas los hago como el c...”, continuó y finalmente dijo que, según supone, Cabak no regresará este viernes al programa, aunque reconoció que aún era temprano para descartar por completo esa posibilidad.

LA NACION