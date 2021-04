“Es una situación complicada”, Horacio Cabak se negó a estar en Polémica en el bar y sorprendió a sus compañeros

Tras desatarse un gran escándalo en torno a su divorcio por una supuesta infidelidad, Horacio Cabak decidió, cuando estaba a punto de entrar al estudio de Polémica en el bar, no aparecer en el programa. Es que el panelista atraviesa una crisis personal y mediática después de separarse de Verónica Soldato y está envuelto en una gran cantidad de rumores que lo vinculan con distintas mujeres, entre ellas, con su compañera de trabajo, Rocío Oliva.

Todo empezó en Los Ángeles de la mañana, cuando Ángel De Brito anunció la separación de Cabak y Soldato, luego de 27 años de matrimonio. “Estoy destrozada”, leyó en un mensaje de la mujer al aire. Según dijo el periodista de eltrece, la mujer le habría comunicado que encontró indicios de infidelidad al leer algunos mensajes de WhatsApp de su esposo, uno de ellos pidiendo la reserva de una habitación de hotel. La tercera en discordia, se dijo en un primer momento, podría ser una fotógrafa; luego se señaló a una vestuarista del entorno de Cabak. Ahora todos apuntan a Oliva, la expareja de Diego Maradona, como una de las personas que habría mantenido una relación con el periodista, aunque se encargó de desmentir esta información en las últimas horas.

El jueves, Cabak estaba a punto de ingresar al estudio de televisión desde el que se emite el programa que conduce Mariano Iúdica cuando cambió de opinión. Según explicaron, por la gran presión que siente por estar en cámara tras los dichos de su exesposa. “No sé si voy a tirar un corte porque estamos en una situación complicada con nuestro compañero Horacio Cabak. Por supuesto esta es su silla y está hablando ahora con Gustavo Sofovich”, dijo Iúdica en el arranque del ciclo.

Chiche Gelblung, también panelista del programa, consultó: “¿No quiere?”. “No, no es que no quiere”, respondió Iúdica. “Vino, se presentó acá. Está esperando que salga la medida cautelar para hablar o no hablar y la verdad es que no sabemos cómo abordarlo sin que él esté en la mesa. No queremos hablar”, sumó el conductor.

El miércoles, Cabak llamó la atención de sus seguidores de Twitter al referirse al tema con sarcasmo. Así, publicó dos mensajes que se viralizaron en cuestión de minutos. “Levante la mano quién supuestamente no se acostó conmigo”, escribió, en referencia a la enorme polémica que desató su historia personal. En otro tuit agregó: “¿Te acostaste con…? No. Complete con el nombre que quiera. Copiar y pegar”. De esa forma, el panelista de Polémica en el bar ironizó sobre la situación que atraviesa actualmente por las especulaciones mediáticas y las acusaciones de su esposa.

