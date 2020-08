Tras su espontánea confesión al aire, Mariela Fernández recibió muchos mensajes de apoyo y relatos de historias similares que los televidentes se animaron a compartir con ella

Liliana Podestá Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 00:05

En el medio de una entrevista a dos adultos que fueron víctimas de pedofilia en su niñez, Mariela Fernández, conductora de Argentina en vivo, por C5N, contó que ella también fue víctima de abuso cuando apenas tenía 10 años. La revelación sorprendió a todos, y también a ella.

Hoy, pasados ya unos días, la periodista vuelve a hablar de lo sucedido, con LA NACION: "Afortunadamente ya tengo bastante trabajado el tema y eso me permitió hablar con la naturalidad con la que lo hice, en el cierre de la entrevista que le estábamos haciendo a estas víctimas de pedofilia que armaron una ONG para ayudar a chiquitos abusados. Y por haber sido víctima me puse en ese lugar, porque se estaba hablando mucho de la Justicia que tiene que actuar y es su deber, pero pensemos en esos chicos que ahora, en este momento, están pasando por esa situación y no lo pueden poner en palabras. Desde ahí hice mi pregunta y conté mi historia, para darle más fuerza desde lo periodístico. Yo la pasé. ¿Qué le podemos decir a las madres que, como la mía, no se dieron cuenta en ese momento? Fue una manera de llevarles herramientas a esos adultos que tienen que estar atentos porque los chicos no pueden contar lo que pasa. Yo no pude, estaba anulada. Mi hermano Esteban lo dijo con naturalidad y no le costó. En el momento no dijo nada pero nos fuimos de la casa de esta persona y, en el auto,lo primero que dijo fue: "mami, fulanito le puso el pito en la cola a Mariela". No todos tienen esa capacidad de contarlo que tuvo mi hermano, aunque no fue parte y lo vio de afuera pero sabía que algo feo le estaba pasando a la hermana; era algo que le hacía ruido, que estaba mal, si no no lo decía con esa simpleza y esa dureza, al mismo tiempo. No había dudas ni vueltas que darle", relata Mariela que, además de ser parte de C5N, está en radio, en Atarceder de un día agitado, en La 100.

-¡Cuántas cosas tuviste que superar! Hace un par de años estuviste internada por un episodio de estrés

-Muchas, pero todos tenemos nuestros tormentos. Todos tenemos batallas y algunos mucho más difíciles.

El momento en que la periodista decidió contar su historia 02:45

Video

-¿Te arrepentís de haberlo contado?

-No. En el momento me dije: "Mariela, contá lo que te pasó a vos". La que preguntó fue la nena de 10 años. Y pidió ayuda, no para ella sino para las otras nenas y nenes de esa edad, para que no les pase lo mismo. Fue eso lo que quise hacer, desde mi lugar. No quiero que la noticia vaya a mi historia porque no fue la idea inicial. Bienvenido, me lo banco y lo hablo porque está bueno que se hable del tema y de la ESI (Educación Sexual Integral), que creo que es tan necesaria. Es una historia que le pasó a millones, lamentablemente.

-Tuviste mucho apoyo de la gente. ¿Qué te dicen en forma privada, en las redes?

-Es muy reconfortante el apoyo de la gente y no es de ahora: creo que me sucede desde que arranqué, en mis inicios en la radio de barrio cuando estaba terminando el secundario. Siempre recibí mucho cariño de la gente, de compañeros. Y con este último acontecimiento fue enorme la cantidad de mensajes y de historias que me han llegado. Mucha gente me dijo que gracias a lo que había visto se animó a hablarlo por primera vez. Recuerdo que a mí me trajo algunos inconvenientes, al principio, en mi iniciación sexual, porque me daba pudor mi cuerpo, el cuerpo del otro y era todo muy raro. Hay personas que tienen problemas sexuales con su pareja y lo pudieron hablar, y las entendieron, las abrazaron, las contuvieron. Otra historia fuerte es la de una hija que me contó que su mamá de 82 años le dijo que fue abusada de pequeña. Por primera vez en su vida la señora habló con su hija a raíz de lo que escuchó. Me escribió también una mamá que estaba viendo el noticiero con su hija de 10 años y vio que la nena empezó a ponerse mal, le preguntó y ella le confesó que estaba viviendo una situación de abuso. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Nombro esas tres historias porque son las que más me llegaron, pero hubo mucha gente que me escribió por privado de Instagram. Y me escribieron muchísimos hombres, porque no es una cuestión de género sino de la vulnerabilidad de la niñez. Muchos hombres me contaron que fueron abusados en su infancia y no lo pueden poner en palabras.

-¿Qué te dijo tu mamá?

-Se puso muy contenta y orgullosa de que yo haya podido contarlo y me dijo: "no te calles más nada". Mi hija también me apoyó. Y mi hermano tiene re presente ese hecho. Siempre me dice que si fuera por él, si se lo cruza lo mata. La familia está más fuerte y unida que nunca, estamos muy afianzados. Esteban todavía tiene ese odio con esa persona porque no logró lo que yo sí tuve que hacer en terapia, y es perdonar para poder seguir adelante. El perdón es liberador. Muchos dicen: cómo vas a perdonar a tu abusador. Pero no lo perdoné por él sino por mí. Tuve que perdonarlo para poder seguir. En ese perdón hubo una liberación y una aceptación de esa historia de la que renegué muchos años de mi vida y que me la hizo pasar mal, porque perdés calidad de vida. Y el ponerlo en palabras es liberador, te fortalece, te hace ganar seguridad, te sube el autoestima. Porque cuanto te pasa, te sentís un felpudo, que no servís para nada, que tu voz no vale.

-Sos una nueva Mariela

-Ojalá. Estoy bien, contenta, agradecida. Ayer lo reflexionaba conmigo, porque soy fanática del psicoanálisis. Y pensaba que lo que no pude hacer a mis 10 años, lo hice multiplicado por diez mil veces a mis 42. Esa voz que no tuve entonces, se replicó de una manera impresionante. Fue mucho más valioso hablarlo hoy. Pude poner el grito en el cielo. Y ese grito que no salió a los 10, salió ahora y eso me da mucha fuerza.