Mariela Fernández, tras su enojo en medio de un noticiero: “Hay que reflexionar acerca de los chistes que se hacen sobre salud mental”

El martes por la mañana, Mariela Fernández tuvo un exabrupto al aire en La primera de Crónica TV, que conduce diariamente de 6.30 a 8, cuando se peleó con un productor y se fue del estudio. LA NACIÓN se comunicó con ella para saber qué pasó, cómo está y cómo sigue su vínculo con sus compañeros.

“Esto creció mucho porque se viralizó; el furor de las redes sociales es inmediato, sucede algo y es una bola que no para. Algo de eso nos pasó. Nosotros lo minimizamos enseguida porque fuimos a una pausa que mandó Gustavo Chapur, vino El Pelado, que es el productor con el que tuvimos ese malentendido, porque fue una falla en la comunicación... No andaba la cucaracha, el talkback no funcionaba bien, él se exasperó, me levantó un poco el tono de voz y yo exploté de la manera que exploté . Pero en el corte el grupo enseguida me contuvo porque realmente somos una familia, muy humanos, muy compañeros, pendientes el uno del otro. Realmente hay buena onda en el grupo.

Fuente: Cronica

-¿Entonces hablaron en el momento?

-Sí, en la pausa, charlamos, El Pelado me abrazó y yo a él, nos puteamos, nos reímos, nos dijimos ‘te amo’ y seguimos como si nada. Después, a la tarde, se viralizó mi grito, que fue muy fuerte, por cierto... Demasiado, porque hay angustia. Hoy lo veo y me río, pero estaba mal .

-¿Cómo quedó la relación?

-No pasó más que esto que cuento, como se puede pelear cualquier hermano o pareja que se grita. Y no quiero justificar el grito, porque al maltrato hay que denunciarlo. Con El Pelado tengo una relación muy personal, de muy buena onda, estuvo en momentos muy importantes de mi vida, como por ejemplo el cumpleaños de 15 de mi hija, y me quiero quedar con algo que me dijo el director de La 100 ayer, durante una charla en el cierre del día. Me dijo: “Mariela, yo no me voy a quedar con la foto, me voy a quedar con la película”. Y lo mismo voy a hacer yo con El Pelado. No me voy a quedar con la foto de él gritándome ese día en la vorágine de la mañana, en el primer noticiero de primera mañana, donde hay nervios.

-Preferís quedarte con lo bueno...

- No quiero quedarme con el grito y la reacción, sino con todos los momentos compartidos, con alegrías, festejos, enojos, llantos . Como la vida misma. Volví a trabajar ese día, al día siguiente y al otro. Ya pasó. Algunos dijeron que me fui ese día a las 7 de la mañana en un taxi y no fue así porque el noticiero continuó hasta las 8 como todos los días.

-Después te afectaron los comentarios de los haters sobre salud mental.

-Sí. Hay que hacer una reflexión sobre los chistes que se hacen sobre salud mental . Hoy se cuestionan algunos chistes que antes eran válidos, o las películas de Olmedo y Porcel, el sketch de “La nena” en Poné a Francella. Me pregunto si no es momento de empezar a dejar de hacer ciertos chistes que tienen que ver con la salud mental, como determinar diagnósticos diciendo “esta es una bipolar o esta es una psiquiátrica”. Porque hay gente que la está pasando mal.

Mariela Fernández: "Hay que hacer una reflexión sobre los chistes que se hacen sobre salud mental" Archivo

-Vos la pasaste mal hace unos años….

-Yo la pasé mal en su momento y ese tipo de expresiones no suman, al contrario, estigmatizan más, entonces hacen que a una persona está atravesando un momento difícil, le cueste el doble pedir ayuda. Y es urgente y necesario pedir ayuda para salir de una situación así . Yo puedo decir que se puede, que hoy estoy bien, de pie, enraizada. Obvio que van a venir tormentas, pero siento que estoy parada de otra manera gracias al tratamiento terapéutico, que sigo haciendo, y psiquiátrico que tuve que hacer en su momento tomando medicación. Dejemos de estigmatizar la salud mental, que ya no sea tabú ese tema, que la gente se anime a pedir ayuda y que cada vez sean menos los que sufran por este tipo de situaciones.

-¿Cómo sigue tu año?

-Sigo como hasta ahora. Me levanto a las 4 de la mañana para ir al noticiero, y después puedo descansar hasta que empieza el programa de La 100, Atardecer de un día agitado. De paso le mando un beso a (Sergio) Lapegüe que me mandó mucho apoyo. Y los martes y jueves estoy en Bendita, en El Nueve, con un equipo amoroso que me contuvo y tomaron todo con mucho humor, hicieron la mini Mariela. Es por ahí, porque cuando duele hay que poner amor y humor, porque con esas dos herramientas es más fácil .

