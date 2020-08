La periodista Mariela Fernández contó, en pleno noticiero, que fue abusada a los 10 años Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 13:49

Durante la emisión de este jueves de Argentina en vivo, Mariela Fernández y Claudio Rígoli conversaban con dos adultos que fueron víctimas de abuso sexual en su niñez, cuando la periodista de C5N se animó a contar públicamente uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Yo me quiero poner en el lugar de las criaturas, de esos chiquitos, y de esos papás", dijo mientras hablaban del caso de la niña de seis años abusada por su padre, cuyos audios en donde el hombre relataba con detalles los hechos se volvieron públicos después de que quedara libre. "Quiero correrme un poquito de la Justicia, que obviamente tiene que actuar en estas causas, y pensar en los chiquitos que están siendo abusados hoy. Quiero preguntarles a ustedes a qué tenemos que estar atentos los papás para hacer el llamado de atención", expresó.

Antes de que las personas entrevistadas pudieran contestar esta inquietud, la conductora reveló lo que vivió durante su infancia. "Yo les voy a contar que fui víctima de abuso a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras. Me daba vergüenza y mi mamá no se daba cuenta", dijo manteniendo la calma. "El que descubre la situación es mi hermano menor, y es él quien pone en palabras lo que había visto, lo que estaba pasando. A partir de ahí me corren de ese lugar".

La periodista Mariela Fernández contó, en pleno noticiero, que fue abusada a los 10 años 02:45

Video

"En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente nos corrimos. Se cortó el vínculo con la familia, algo que pasaba hace tiempo atrás, porque daba vergüenza, se callaba. Lo sobrellevamos como pudimos", explicó sobre como actuaron sus padres al enterarse del abuso. "Yo recién hace muy poquitos años pude ponerlo en palabras en una terapia, sobrellevarlo y salir adelante, y aun así me cuesta expresarlo. Por eso quiero ponerme en el lugar de esos chiquitos, porque me siento identificada. En ese lugar en donde no hay voz, no hay manera de expresarlo y necesitamos de los adultos para que estén atentos y visualicen eso que nosotros no podemos expresar".

Fernández también contó que durante la crianza de su hija, se ocupó particularmente de educarla para que nunca le pase lo mismo que a ella. "Hay que generar conciencia en nuestros hijos. Yo tengo una hija de 20 años que, a raíz de mi experiencia, no se si correcta o incorrectamente, desde muy pequeña le enseñé esto de que ella es dueña de su cuerpo, que incluso ni ante mí ni ante su papá debía quedarse desnuda. Que cuide de sus partes, que ella el día de mañana le podía dar permiso a quien quiera para que las recorra y lo disfrute, porque la sexualidad es buena y hay que disfrutarla, es bienvenida y es algo natural".

"Pero me pongo en el lugar de esas víctimas que no tienen voz, y vuelvo a mi caso. Si mi hermano no veía ese hecho puntual, no sé que hubiera sucedido. Lo más probable es que el abuso hubiera continuado, entonces a los papás les digo que tienen que estar atentos", recomendó. "Mi hermano es mi gran héroe, él que se animó a contar, lo amo", agregó reconociendo la valentía del por entonces niño.

"La clave está en animarse a ponerlo en palabras. También creo que es fundamental algo que yo no tuve, que es la contención psicológica en los chicos", agregó. "Mi mamá debe estar remal en este momento, pero eran otras épocas y no había costumbre de hacer esto. Es muy importante que aquellos que sufren de abuso, más allá de lo familiar, estén contenidos desde lo psicológico".