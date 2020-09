Un nuevo round entre Juana Viale y Marina Calabró. Ahora, la periodista comentó que no está dispuesta a sentarse a tomar un café para calmar los ánimos

21 de septiembre de 2020 • 17:08

Apenas empezó Confrontados en Canal 9, Marina Calabró le contestó a Juana Viale, quien le había expresado a Jorge Lanata que había una persona que trabajaba con él en la radio que la acusó de querer quedarse con el programas de su abuela Mirtha Legrand.

"La mal intencionada se presenta y se arrodilla ante la realeza del mundo del espectáculo", ironizó Marina. "A veces los famosos se pelean con el espejo. Hicimos referencia a una nota que Juanita le dio a Verdad/consecuencia en TN y donde decía que estaba dispuesta a hacerse cargo de las mesas de su abuela. Pero después los malos somos los periodistas. En una semana tan caliente me parece que pasar una factura ajena es desaprovechar preciados minutos. A Jorge le sacaron un trapito al sol que no era suyo. Se arriesgó a ir en medio de la pandemia y le tiraron eso por la cabeza. Yo saqué esa conclusión en función de sus dichos. Y Jorge también sacó la misma conclusión, que quiere quedarse con el programa de Mirtha. Lo que yo dije es que era muy triste que tener el programa propio dependa del retiro de tu abuela. Hace unos días la trataron de golpista y eso no le dolió tanto como mi comentario. Lo que viene de mí lo toman con una animosidad que yo no tengo con ellas. Mi vieja (Coca Calabró) y mi hermana (Iliana) la siguen queriendo y yo no soy tan necia", aclaró Marina, muy molesta.

"Si uno tiene habla públicamente tiene que saber que se expone a que se debata después. Y Juanita dijo que le gustaría quedarse en el programa y hasta habló de cambios, de que pondría otra música, otros invitados, otro título", añadió Marina Calabró, y prosiguió: "Si algo me molesta de lo que dijo es que me atribuya malicia, porque no tengo mala intención. Puedo equivocarme, sacar conclusiones apresuradas, pero no tengo mala intención. No me conoce y viene con el prejuicio de su madre y su abuela a cuestas. También dije que hace muy bien su trabajo y se luce. Pero el clan Tinayre se queda con lo chiquitito que puede no gustarte. No me traten de mentirosa o maliciosa. Tampoco me la doy de buena, porque muchas veces he sido dura y critica. Y me banco el vuelto pero no me banco que me diga malintencionada y que le tire mi factura por la cabeza a Lanata".

Por último, la conductora y periodista señaló que no tiene intenciones de compartir un café con Juana Viale para aclarar las cosas. "Por la cuarentena postergué muchos cafés con amigos y no voy a tomar uno con ella". Recordemos que Mirtha supo ser gran amiga de la familia Calabró y que cuando vivía Juan Carlos solían comer juntos todas las semanas, con otros amigos. Pero hace unos años todo cambió, cuando Mirtha dijo: "Marina es malísima, habla mal de todo el mundo. Estudió ciencias políticas y terminó haciendo chimentos". Desde entonces, la relación entre las Calabró y las Legrand-Tinayre no volvió a ser la de antes.