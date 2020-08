Juana Viale le respondió a Marina Calabró: "No me quiero quedar con algo que no me pertenece" Crédito: Instagram

"Si mi abuela me cede su espacio, yo estoy para ocuparlo", expresó Juana Viale hace unos días durante una entrevista en el programa Verdad/Consecuencia, cuando le consultaron si continuaría al frente de los ciclos de Mirtha Legrand en caso de ser necesario. Esta simple frase causó el asombro de Marina Calabró, quien no dudó en dar su opinión al respecto, sumando un nuevo capítulo al largo conflicto que tiene con la familia Legrand.

"La frase 'si mi abuela cede' me parece recontra fuerte porque es como que la están empujando al retiro", expresó la periodista de Confrontados. "Lo fuerte no es que ella quiera tener un programa o ser la sucesora de Mirtha, lo fuerte es que está esperando que su abuela le ceda su lugar, o sea que en un punto, el sueño del programa propio depende del retiro de la abuela. Eso me parece fuerte", lanzó.

Este fin de semana, ni bien comenzó la emisión de Almorzando con Mirtha Legrand, Juana dedicó unos minutos para responderle a Calabró. "Otro domingo acá, en pie, haciéndole el aguante a la abuela", dijo sonriendo. "No nos olvidemos que este programa es de ella, no vayan a estar boqueando por otros lados, por atrás, diciendo que yo me quiero quedar con algo que no me pertenece. Jamás lo haría", expresó sin tapujos.

"Entré muy a mil. Hay que levantar, siempre para arriba", agregó segundos después cambiando de tema y mostrando el atuendo elegido para el día, mientras se movía inquietamente en el lugar. "Me voy a ir a mi mesa, pero antes voy a dar otra vueltita que a mi abuelita le encanta que muestre la ropa que tengo, así que aprovecho cada instante que estoy de pie", sumó risueña.

La buena relación entre ambas familias se quebró hace unos años. A pesar de que Juan Carlos Calabró y su mujer Coca siempre tuvieron una amistad muy estrecha con Legrand, al punto de que solían reunirse a cenar una vez por semana, algunos conflictos internos hicieron que comience una especie de guerra entre la hija del comediante y la conductora.

Según reconoció Marina a LA NACION, en la época de Infama, todo empezó porque el programa se puso del lado de Lina, una exempleada de la diva con la que mantuvo un litigio judicial. "Mirtha lo tomó de manera personal. Quizás era más fácil enojarse conmigo porque era la persona que ella tenía más cercana a sus afectos familiares. Es lógico que una estrella de tamaña magnitud espere una incondicionalidad que no encontró en mí. De eso me hago cargo", explicó.

"Marina es malísima. Habla mal de todo el mundo. Profesora, economista y terminó haciendo chimentos", había dicho la Chiqui en ese entonces, causando el enojo de la periodista, que no dudó en responderle. "¿El chimento es un género menor? Yo estoy feliz haciendo lo que hago. Me encanta. Es feo lo que dijo. Le quiero decir a la señora que: primero, no terminé en ningún lado porque espero tener algunos años por delante; segundo, soy feliz en este programa y me encanta hacer lo que hago. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Yo esto que hago, si usted lo quiere llamar chimentos, frivolidad, farándula, lo hago con convicción, con profesionalismo, con honestidad y con orgullo. Y usted hace lo mismo, pero reniega de lo que hace".

El conflicto parece no haber terminado, ya que Calabró asegura que Legrand la tiene bloqueada en el teléfono. "Le mandé un mensaje muy lindo y emotivo cuando falleció su hermana Goldy, pero tiene un solo tilde así que nunca lo leyó. Ni siquiera le llegó. Y no le pedí a mi mamá que se lo mande porque si Mirtha no quiere recibir un mensaje mío, la respeto", contó.