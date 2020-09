Juana Viale realizó un duro reclamo a Jorge Lanata en La noche de Mirtha Legrand Crédito: Captura de pantalla

La noche de Mirtha Legrand tuvo ayer como único invitado a Jorge Lanata, quien conversó con la conductora del ciclo, Juana Viale, en reemplazo de su abuela, acerca de la situación política del país y de diversos temas vinculados a la salud y vida personal del periodista.

A lo largo de la noche, entrevistado y anfitriona intercambiaron opiniones y, entre otros tópicos, debatieron sobre la meritocracia. En ese momento, la hija de Marcela Tinayre aprovechó la oportunidad para realizar un fuerte reclamo al conductor de Periodismo para todos.

Lanata se refirió, en un momento, a las políticas del Gobierno vinculadas a la intervención del Estado en la economía del país y expresó que a los actuales dirigentes "les molesta el mérito". Tras ello, preguntó a Viale: "¿Vos que preferís: que te opere un cirujano bueno o uno malo?".

Ambos coincidieron en que la primera opción a la pregunta era la más idónea. Y Juana agregó: "Además, hay que laburar para llegar a un lugar, no que te regalen nada", reflexionó, y, a raíz de ello, llevó el tema a su situación personal. "Bueno, yo estoy acá, no es que me lo regalaron. Estoy haciendo todo por mi abuela", aclaró.

"Aparte vos hace mil años que estás laburando. No te tenés que disculpar", consideró el periodista, a lo que -automáticamente- Juana, subiendo el tono, respondió: "Aclaro porque acá tenés que aclarar. Yo a veces siento que tengo que aclarar porque siempre están los malintencionados".

A continuación, la conductora fue más allá y lanzó un reproche. "Mirá, hay gente con la que vos trabajás en tu programa de radio que dice que yo le quiero afanar el programa a mi abuela", expresó. "¿Quién dijo eso?", quiso saber el periodista.

"La [Marina] Calabró", respondió Juana. "No, vos dijiste que querías hacer el programa... Yo pasé la grabación", retrucó el invitado. "No, en Verdad Consecuencia me preguntaron si yo me quedaría con el programa de mi abuela y yo dije: 'Siempre que sea por mi abuela, sí. Si ella no quiere seguir, sí'. ¿Eso es querer apropiarse de algo?".

"Ella (por Calabró) no dijo eso", hizo hincapié Lanata en defensa de su colega. "Bueno, yo aclaro, porque hay gente que es maltintencionada en la vida", zanjó la nieta de Mirtha.

