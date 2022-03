¿El pase del año? Mirtha Legrand podría desembarcar en América TV

Marina Calabró dio algunos indicios de lo que puede ser el pase televisivo del año. En diálogo con Florencia de la V y los panelistas de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, contó que en esa misma señal le confirmaron que hay una oferta en pie: quieren que Mirtha Legrand haga especiales una vez por mes.

“¿Cuántas sorpresas este año? Ustedes tienen vecinazos. Y habrá más vecinos. ¿Va Mirtha a América?”, introdujo el tema la periodista cuando Florencia de la V le preguntó sobre la actualidad del mundo del espectáculo. “Muy bien. Me sacaste la palabra de la boca” , le respondió la conductora, y coincidió con Marcela Tauro sobre los rumores que indican que Mirta Legrand se iría de eltrece para hacer un programa en América TV.

Calabró confesó que estuvo investigando porque Jorge Lanata le pidió más información sobre el tema “y alguien, una encumbrada fuente de América que no voy a mencionar, me dijo ´mirá, el contacto no está caído´”. Luego, reveló que lo que le contaron es que hay una chance de proponerle a Mirtha y formalizar la oferta para hacer especiales una vez por mes. “Que eltrece no se duerma porque América está así” , aseguró, y acompañó la explicación con el gesto de un león al acecho.

Cuando Daniel Ambrosino agregó que Juana Viale también podría llegar a América TV Calabró hizo un gesto de duda, y cuando Nancy Duré le consultó cómo estaba su relación con la gran diva de la TV la periodista fue clarísima: “Como la mona”, reveló, y le pidió al panel que interceda porque sigue bloqueada por Legrand. Luego, aseguró que Juan Carlos Calabró hubiese intervenido en el conflicto y descartó que la Coca la ayude porque ella “es pro Mirtha”.

Una pandemia de distancia

Antes de presentar el móvil con Marina Calabró, en el piso de Intrusos contaron el drama familiar de su hermana, la actriz Ileana Calabró: por culpa de la pandemia, y luego por cuestiones laborales, hace tres años que no ve a su hijo Nicolás, radicado en Brasil.

Las ganas de abrazarlo y la necesidad de charlar con él tiñeron de tristeza la vida de Ileana el último tiempo. Sin embargo, esa tristeza tiene los días contados: Nicolás vendrá de visita a la Argentina.

“Ileana está súper entusiasmada con la visita de Nico, con poder tomarse estos días en Córdoba”, reconoció su hermana, y destacó además que el parate le va a sentar muy bien porque es muy trabajadora, vive cargada de trabajo y hace mucho no descansa. “Siempre piensa que se va a quedar sin laburo, que la guita, siempre está muy preocupada por eso”, confesó, y coincidió con Florencia de la V en su teoría: que el hecho de tener a los hijos lejos ayudó a que busque trabajar sin parar para mantenerse ocupada.

Ileana Calabró se reencontrará en breve con su hijo Nicolás, que vive en Brasil Gerardo Viercovich

Sobre el amor, se atajó diciendo que no sabe nada porque Ileana no le cuenta. “No sé por qué rara cuestión de la vida me ha hecho fama de infidente. Injusta la fama” , explicó entre risas. “Yo lo que siento y charlo con ella es que tiene ganas de tener un amor y de tener un compañero”, contó luego, y aclaró que no un hombre que la complete o la sostenga sino alguien con quien compartir la vida.

La conductora, en ese momento, acotó que Ileana “no es mujer de una sola noche” y Marina asintió y contó que le dijo que si tiene ganas de tener un “touch & go, a esta altura del partido y estando soltera, que lo haga ¿a quién le tiene que dar explicaciones de algo?”.

Del espectáculo a la actualidad

A la hora de hablar su presente laboral, Marina Calabró se mostró muy contenta: todas las mañanas está con Luis Majul y Débora Plager en 8:30 AM, el nuevo espacio de LN+ y sigue en Lanata sin filtro. “Este año tuve la bendición de hacer un programa de actualidad, un segmento informativo”, dijo sobre su debut en LN+, y agregó: “Para mí es un desafío profesional porque nunca había hecho un noticiero. Sí América Noticias con Andino y Mónica Gutiérrez, pero yo hacía la parte de espectáculos”.

Débora Plager, Luis Majul y Marina Calabró programa en La Nacion mas ESPECTACULOS Ignacio Sanchez