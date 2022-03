Marcelo Tinelli despejó rumores y aseguró que regresa a eltrece en junio

En las últimas horas, y sorpresivamente, el canal Eltres de Rosario, filial de eltrece en Santa Fe, recibió la visita de una de las figuras más importantes de la televisión: Marcelo Tinelli .

El conductor llegó junto al Chato Prada y Federico Hoppe (demostrando que siguen trabajando con él, y dando por falso los rumores que señalaban que ambos habían dejado de estar a su lado) al estudio del clásico informativo De12a14 de la señal y, en una improvisada entrevista, anunció que vuelve a la televisión en junio .

“No sé si el 20 o 25 de junio, pero es seguro que volvemos, ya estamos trabajando en eso” , dijo Tinelli, que siempre se mantuvo detrás de cámara, salvo cuando aceptó sacarse una selfie con los conductores del noticiero. En medio de un pequeño pingo pong, el conductor mencionó que están discutiendo qué formato tendrá el envío, ya que eltrece le pidió buscar nuevos formatos para su show.

“Es muy difícil hacer un programa como el Bailando... sin público, nos tocó hacerlo así durante la pandemia y a mí es un formato que me encanta. También estamos viendo otros que me gustan también, algunos de canto, con más jurados... Pero más no puedo decir ”, expresó.

Durante el día, la pregunta que más resonaba en los pasillos del canal era “¿qué vino a hacer Tinelli a Rosario?” En diálogo con Radio 2 -AM 1230 de Rosario-, el presidente de Grupo Televisión Litoral (TVL), Gustavo Scaglione comentó: “Marcelo llegó antes de mediodía a la ciudad y, en plena recorrida por los estudios de Eltres, fue sorprendido en vivo por Analía Bocassi, Juan Pedro Aleart y el equipo de De 12 a 14″.

El ejecutivo agregó que en todo momento Tinelli “se sintió muy cómodo. Se notaba. Saludó desde el primero al último y se sacó millones de fotos. Es un tipo muy cercano y del medio ”. Tras esa última afirmación, el presidente de TVL advirtió que entre ambos ya existía “una relación previa”. “Somos gente del medio. Trasciende en Buenos Aires nuestra manera de trabajar y se interiorizan para hacer cosas en conjunto”.

Sobre el cierre, Scaglione dejó flotando en el aire la posibilidad de una futura colaboración entre ambas partes, posibilidad con la que el propio Tinelli mencionó en esa visita. “Algo va a surgir. Estamos en varios proyectos conjuntos, con Marcelo y el Grupo (TVL), pero no puedo dar más detalles”, afirmó Scaglione. Además, el empresario de medios rosarino señaló que tanto a Marcelo como a Hoppe y el Chato “les sorprendieron las instalaciones y la manera de trabajar de TVL”.