Internaron de urgencia a Dani “La Chepi” y deberán operarla

Esta mañana, a través de sus redes sociales, Dani “La Chepi” sorprendió a sus seguidores al contarles que estaba internada. Con su humor habitual, la influencer reveló que deberá someterse a una intervención quirúrgica en las próximas horas.

“¡Cómo me bajó la hinchazón del ojo! ¡Es increíble!”, dijo haciendo alusión a una inflamación en su cara que había mostrado un día antes. “También parece que me bajó”, agregó enfocando la cámara hacia su brazo, en donde se podía ver la aguja que la conecta a un suero.

Acompañada por su madre, la conductora de El Gran Juego de la Oca, por eltrece, contó lo que le estaba sucediendo. “Acá estamos, con la mamu, que salimos a pasear. Hoy el plan era salir a pasear y bueno, salimos ¿o no? Hubiésemos preferido un shopping, lo sé, pero esta clínica es como un shopping. Amo la Clínica Olivos, amo y me encanta venir a pasear acá”, bromeó.

Dani La Chepi contó todo sobre su operación en su cuenta de Instagram

“Parece que a la noche fueron a caminito, se afanaron un cascote, me lo dejaron en casa y yo lo tragué. Ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar”, agregó con humor desde la cama, tratando de desdramatizar la internación de urgencia.

Un rato más tarde, la influencer contó lo que más la enojaba de toda la situación. “Tengo una bronca chicas... Me hicieron sacar todos los aros y quieren que me despinte las uñas, ¿vos sabés lo que a mé me costó pintarme las uñas?”, expresó mirando a la cámara antes de manifestarle su malestar a la enfermera, mientras mostraba que se había sacado el esmalte.

Un rato más tarde, La Chepi volvió a subir contenido contándole a sus seguidores que había podido dormir una siesta pre-quirúrgica de una hora.

La internación de la cantante se da en el medio de una difícil situación familiar. En el día de ayer, a través de Instagram, Dani contó que durante el fin de semana estuvo en el hospital acompañando a su padre. “El domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá despidiéndonos, básicamente, de mi papá. Se descompensó mucho y fuimos corriendo”, relató con los ojos llorosos.

“A mi viejo le decimos Robocop, ave fénix, es algo que no se puede entender, es como una película. Y hace nueve años que está así. Clínicamente no tiene explicación” , agregó en su relato, tras contar que su padre sufrió un ACV hace muchos años. “Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar, es que las cosas se pelean hasta el final, que para atrás es solo para tomar impulso”, reflexionó. “Y otra cosa más, porque las estoy leyendo y muchas están en situaciones así: digamos ‘gracias’ todo el tiempo, ‘¡que orgullosa de ser tu hija!’. En vida”, le pidió a sus seguidores.

La Chepi también contó que a la salud de su padre, se le suma el dolor de su reciente separación con Javier Cordone, a quien conoció durante la cuarentena cuando pasaba manejando el camión de recolección de residuos por el barrio de la influencer. “Es muy linda persona y muy fachero. Yo me lo chamuyé un poco, pero él se ve que alguien le dijo que yo iba subiendo historias a Instagram donde ‘le tiraba los perros’ a los pibes que van atrás del camión, los que corren. Y un día él se bajó para saludar a mi hija y cuando lo vi dije ‘mirá lo que es esto, Dios existe’. Ahí me preguntó cómo estaba y trajo un vino, y me dijo que lo íbamos a tomar cuando termine la cuarentena”, contó en 2021 para el programa de Andy Kusnetzoff, PH, Podemos Hablar.