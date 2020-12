Mario Baudry habló hoy en Confrontados: "Morla va a tener que rendir cuentas por los últimos diez años", dijo sobre el abogado de Diego Maradona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 21:04

"Cuando le pregunté a Verónica qué quería que hiciera con respeto a la causa penal y los bienes de Diego, me dijo que sólo desea saber de qué murió Maradona", contó Mario Baudry en Confrontados, el programa que Marina Calabró conduce en elnueve. "Cuando Dieguito (Fernando Maradona Ojeda) sea grande y le pregunte de qué murió su papá, Vero quiere darle una respuesta y así cerrar el ciclo. No le interesan los bienes. Será otro paso y todavía no nos presentamos para iniciar la sucesión", indicó el abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, quien también comentó que "guardó ADN de Maradona para que cualquier chico que aparezca y diga ser hijo de Diego, pueda comprobarse. Todos merecen saber sobre su identidad. Lo hice por humanidad, lo hablé con Dalma y Giannina y están de acuerdo".

Baudry contó en Confrontados que Dalma y Giannina iniciaron la sucesión con el doctor Battaglia en provincia y que Jana Maradona hizo lo propio en la ciudad de Buenos Aires con el abogado Gustavo Pascual. "Los únicos juicios que se caen son los penales que pudieran ser contra Diego, los otros siguen. Pero lo importante es esclarecer la muerte. Para Dieguito, Diego no es una leyenda sino su papá. Todavía no entiende quién es. Por ejemplo, si hay un partido de fútbol en la tele, lo mira y lo prefiere a un dibujito. Ya habrá tiempo de hacer los reclamos de bienes".

Como ayer, en la entrevista con Intrusos, Baudry volvió a contar que Maradona le hizo muchos pedidos antes de morir, entre ellos que se asegure de que el contenido del container que llegó de Dubai sea para Dieguito. "Hay objetos de Maradona. Ese container estaba a nombre de otra persona y cuando fui a averiguar, Vero recibió un llamado de la contadora de Matías Morla pidiendo que no nos metamos en ese tema. Pero yo me negué porque fue un pedido expreso de Diego".

Baudry volvió a referirse a la obra social de Dieguito. "Se la cortaron el mismo día que enterraron a Maradona. Y cortaron el seguro de la camioneta. Todo eso está en el convenio de alimentos que tenía firmado. Entiendo que la contadora de Morla cortó todo eso. Morla va a tener que rendir cuentas sobre los últimos diez años. Yo voy a dejar que actúe la Justicia y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que la Justicia haga todo lo que tiene que hacer. Claro que tengo una opinión sobre eso pero no voy a compartirla porque las canalladas no se comparten. Quizá no fue Morla pero alguien lo hizo. Por ahí se cayó el poder (que Morla tenía como abogado de Maradona) y un empleado más papista que el Papa dijo: 'cortemos todos los pagos'. A Verónica no se la van a llevar puesta". Y también contó que habló con Dalma y le contó lo sucedido: "Cuando se enteró que el nene se había quedado sin cobertura médica, se puso mal. No lo podía creer".

Sobre el estado anímico de Ojeda, Baudry dijo: "Verónica está muy triste porque Dieguito tiene la ausencia de su papá. Cuando él estaba en Brandsen iba todos los días y Diego la llamaba hasta diez veces por día para hablar con el nene. Diego se despertaba y llamaba a su hijo cuando tenía crédito en el teléfono. Porque lo tenía con tarjeta. A veces no tenía crédito ni para atender llamados de sus hijas. Verónica pudo comprobarlo. A Diego le borraban del teléfono las llamadas de Dalma y Giannina y a Verónica le pasó lo mismo. Cuando él se enteró, se armó lío. Dijo que desde la época de Cuba que no tenía teléfono con tarjeta".

Finalmente, el abogado aclaró que Ojeda no tuvo nada que ver con la visita de Maradona a la cancha de Gimnasia el 30 de octubre, día en el que Diego cumplió 60 años. "Diego tenía que ir porque Morla había cobrado un contrato (de YPF). Había una combi en la puerta que había mandado (Víctor) Stinfale con 45 personas esperando arriba. Diego no quería ir a la cancha. A todo el que diga algo sobre Verónica que no sea correcto le vamos a hacer juicio y va a tener que aclarar o pagar. Pero yo primero hago y después digo. Diego tenía ganas de vivir y no me cierran un montón de cosas. Al que haya actuado mal lo voy a meter preso. Dejemos trabajar a la Justicia".

Conforme a los criterios de Más información