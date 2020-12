El abogado Mario Baudry contó cómo fue su última charla con Diego Maradona, tres días antes de la muerte del astro

Este mediodía, Mario Baudry -abogado de Dieguito Fernando Maradona - pasó por Informados de todo. Tras hablar de la causa penal que busca identificar a los responsables de la muerte de Diego Armando Maradona, el novio de Verónica Ojeda contó cómo era su relación con el astro del fútbol y reveló la última charla que mantuvo con él tres días antes de morir.

"A Diego lo abandonaron. Me pone mal porque yo hable con él tres días antes de morir", comentó Baudry en el ciclo de América. Ante el asombro del panel, Baudry contó que, a diferencia de las otras parejas de sus ex mujeres, él mantenía un buen vínculo con Maradona. "Él se llevaba bien no sólo conmigo sino con mi hija. A ella le mandó la camiseta de Boca firmada. Él me cargaba porque yo soy de River y había fotos de Dieguito con mi hija con la camiseta de Boca. Tengo videos de él gastándome por eso", reveló.

Con respecto a cómo eran sus charlas, confesó: "Me pidió un montón de cosas por teléfono, entre ellas el container que lo encontré en la baulera (el contenedor que Maradona habría traído de Dubai con obsequios y objetos de colección). Yo no tengo la imagen de Diego que todos dicen. Yo estuve el día en que lo llevaron a la clínica, a Olivos. Él estaba mirando fútbol, estaba perfecto. Me pidió que le cambiara el canal. Estaba mirando un partido y quería ver otro".

Baudry siguió luego con su relato. "A mí me pedía (Maradona) que le averigüe cosas. Me decía: 'Mario tengo que comprar tal cosa y me dicen que vale tanto, me averiguás si es así'. No confiaba en su entorno. Yo no era amigo de Diego pero tenía una buena relación y me consultaba cosas, como el audio que se escuchó (en referencia al mensaje donde le pide que cuide a Dieguito Fernando) y los que van a escuchar en el futuro", agregó.

Minutos después, y con los ojos llenos de lágrimas, aseguró que Maradona murió pobre. "Me pone mal porque con lo que Diego representó para nosotros, ver como terminó. Murió pobre, tirado en una cama sin un baño, con un baño químico. Diego podría haber comprado un millón de ambulancias para tener en la puerta", señaló y enseguida apuntó contra el entorno: "Morla le manejaba el dinero a Maradona. A Luque lo puso él. Se están investigando muchas conductas dentro de ese entorno".

