La reflexión de Mario Pergolini: “Hay chicos que decidieron no ir al colegio y padres que se lo aceptan”

Mario Pergolini llamó la atención en Otro día perdido (eltrece) al compartir una foto de su infancia, pero no se trató solo de un gesto nostálgico: el conductor aprovechó el momento para hacer un descargo y reflexionar sobre una problemática que lo preocupa. En el marco de la campaña Argentina a la escuela, impulsada por Argentinos por la Educación, puso el foco en el ausentismo escolar y la necesidad de volver a darle centralidad a la educación.

La iniciativa propone que personas de todo el país compartan imágenes de su etapa escolar en redes sociales con el hashtag #ArgentinaALaEscuela, como forma de visibilizar la situación.

El presentador dio a conocer al aire un informe de la entidad que expone cifras preocupantes sobre la asistencia escolar en el país. “Han encontrado que en Argentina los chicos pierden muchos días de clases, no están yendo al colegio”, señaló, al introducir los datos que encendieron la alarma.

Mario Pergolini y su descargo sobre la educación (Captura: eltrece)

Luego profundizó en los motivos detrás de esta problemática y agregó: “En una encuesta muy amplia que hicieron no van por razones que a lo mejor tienen que trabajar, pero no es tan alto el índice como los chicos que no van al colegio o porque los padres directamente no los mandan o porque no tienen ganas de ir”.

En esa misma línea, el conductor sumó una mirada crítica sobre el rol de las familias frente a esta situación: “Son chicos que ya han decidido no ir al colegio, y lo peor es que los padres se lo aceptan, cuando a lo mejor tendríamos que tener como adultos otro tipo de charlas”.

Sin dudas, Pergolini volvió a poner el foco en el valor de la escuela y en la responsabilidad de los adultos a la hora de sostener la continuidad educativa. “Hay que ir al colegio, no hay duda”, afirmó, marcando una postura clara sobre la obligatoriedad de la asistencia. Si bien su mensaje incluyó la idea de repensar el sistema, dejó en claro que cualquier cambio debería partir de una alternativa mejor que no ponga en riesgo la formación de los jóvenes.

En ese contexto, la campaña impulsada por Argentinos por la Educación busca instalar el tema en la agenda pública y generar conciencia a través de las redes sociales.