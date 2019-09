Marta González recordó a Leandro: "la muerte de un hijo no se supera"

La actriz se sometió a la terapia de familia de Cortá por Lozano Fuente: Archivo

Marta González, su hija Mercedes y sus nietas Victoria y Valentina, de 24 y 20 años, estuvieron en el programa de Telefe, Cortá por Lozano para hacer terapia de familia con Verónica Lozano.

En el programa, la actriz habló de lo importante que es la contención de su familia. "Es fundamental el amor, sobre todo cuando pasás por una situación tan difícil como la mía. Mi hija y mi nietas son mi razón de vivir", y abrazó a sus nietas que confesaron que tienen una abuela muy canchera, que las lleva a todos lados.

"Mi hija es una gran madre, inclusive ahora también es mi mamá, porque se dieron vuelta los roles. Fui una mamá culposa porque la mía es una generación culposa por excelencia. Estoy harta de hacer terapia. Arranqué a los 7 años de matrimonio (con Chiche Sosa). ¿Por qué? Por lo mismo que las mujeres enamoradas a las que el marido no les da tanta pelota", contó.

Verónica Lozano le preguntó por Palito Ortega, que fue el primer amor de Marta. "Por una cuestión de sororidad, mi hija no quiere que hable de la historia de amor con Palito, pero fue muy hermosa. Duró casi tres años. Eramos muy jóvenes. Y después vino Chiche. Fui la primera botinera, yo siempre abriendo camino. Lo conocí en un casamiento judío. Me gustó a primera vista, pero soy de las que piensa que el amor hay que cultivarlo".

Marta contó que este fin de semana volvió a El show de los cuernos, espectáculo que está de gira por el Gran Buenos Aires y que estaba haciendo en el Teatro Piccadilly cuando sufrió el ACV. "Lo bien que me hace trabajar. Tuve un ACV hemorrágico en el escenario. Es algo congénito que no se había despertado hasta ahora. Me acuerdo que pensé que me sacaban del escenario, y no me daba cuenta de que no hablaba bien. Tengo compañeras maravillosas y la gente me demuestra tanto amor", se emocionó. "En mi vida tuve muchos dolores pero también mucha suerte. Mi carrera me ha salvado. Cuando sucedió lo de mi hijo (un accidente de auto en México, en febrero del 2001), debuté a los ocho meses con Brujas y esa obra me ayudó a sobrellevar eso. Es lo más doloroso que me pasó: la muerte de un hijo no se supera pero se acomoda. Convivís con el dolor. Siento que está al lado mío; cuando entré a la sala de operaciones, vi a mi hija y a mis nietas y a Leandro, que sé que me está mirando desde algún lugar. Quizá hay gente que no lo entienda pero yo lo entiendo y lo vivo".

La actriz también recordó cuando se enteró que su hija estaba de novia con Lito Grass, un productor diez años mayor que Mercedes. "Llamé a Chiche llorando. Siempre hago las cosas importantes mientras pelo papas. Recuerdo que le pregunté si quería ir al ginecólogo y casi me muero cuando me dijo que sí". Y agregó que fue muy emocionante ir con su hija y sus nietas a la marcha por la ley de despenalización del aborto. "Me sentí muy bien yendo a la marcha, las tres generaciones unidas. Tenía las dos tetas en ese momento. Después del cáncer de mama, me colocaron un expansor y ya puedo ponerle la prótesis. No había antecedentes de cáncer en mi familia pero sí muchos dolores en el alma. Tuve tres cáncer: el primero fue con la separación de mi marido; después con la muerte de mi hijo, y el tercero también con un dolor muy fuerte, cosas que pasan en la vida".

Durante la charla también hubo recuerdos divertidos. "Una vez, en un shopping de Miami, me desmayé para que me cambiaran un GPS, porque me habían cobrado una fortuna. Vinieron a atenderme y me hice la desorientada. Por supuesto me devolvieron la plata", sonrió.