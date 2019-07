La actriz se refirió a cómo transita su recuperación, tras sufrir una isquemia temporal a mediados de junio Crédito: Twitter

Hace un mes, la noticia de la internación de Marta González generó preocupación. Según se supo, la actriz se descompuso en plena función de la obra teatral El show de lo cuernos, y finalmente se determinó que había sufrido una isquemia temporal. El 22 de junio, luego de estar seis días internada, recibió el alta, pero la recuperación continúa en su hogar.

"No me dejan manejar, no me dejan viajar, nada, hasta que este edema se reabsorba", se quejó esta tarde, desde un móvil que brindó para Intrusos. "Tengo una malformación congénita y me empezó a sangrar el 16, en plena función. Tenía mucho dolor de cabeza desde unos días antes, pero no iba a suspender la función por un dolor de cabeza. Mis compañeras me salvaron la vida, porque se ve que no hablaba bien y no me daba cuenta. Yo solo pensaba en seguir actuando".

González explicó que cuando sus colegas notaron que no se encontraba del todo bien, decidieron llamar al SAME, y finalmente fue derivada a un sanatorio para hacer una serie de estudios y lograr diagnóstico preciso. "Ahí descubrieron este sangrado, que lo tuve quietito 74 años años y de golpe se despertó, nadie sabe por qué", señaló.

Luego, la protagonista de películas como Boquitas pintadas y La guerra del cerdo señaló a su constante actividad como una posible causa de la isquemia temporal que sufrió. "Yo me hacía la quimioterapia y viajaba 400 kilómetros para hacer la función de El show de la menopausia, eso más los ensayos de El show de los cuernos... Yo tengo la mentalidad de una mujer de 50 o 60 años, pero tengo 74", indicó, en referencia a la lucha contra el cáncer que afrontó meses atrás.

"Aparte de trabajar porque me gusta, también hay una cuestión económica. No es mi esencia pensar en dejar de trabajar. El laburo es una bendición, un milagro, pero a los 74, el cuerpo me está pasando factura", concluyó la actriz, que actualmente vive acompañada por una de sus nietas.

En los próximos días, González será sometida a un cateterismo para embolizar ese sangrado y, luego, deberá guardar reposo por un mes antes de retomar sus actividades.