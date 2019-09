La confesión de Marta González: "Palito Ortega fue mi primer amor"

Marta González contó que, cuando tenía 16 años, se enamoró perdidamente de Palito Ortega Fuente: Archivo

A un mes de una operación por un ACV sangrante que sufrió en junio pasado, Marta González estuvo en Incorrectas para hablar de su carrera, pero también de su vida personal. Y fue justamente al hablar de sus romances cuando recordó que Palito Ortega fue su primer amor.

"Nos conocimos en una nota. Yo tendría 16 años y estaba pasando por una época intelectual y leía a Simone de Beauvoir. Estaba con mi hermana más chica cuando un periodista nos dice que esperaba a Palito Ortega y mi hermana casi se vuelve loca. Yo no sabía ni de quién estaba hablando. Y cuan do lo vi, me enamoré profundamente", relató la actriz.

"Fue mi primer amor. Me enamoré escuchando su historia de vida. Llegó de Tucumán y vivía en los sótanos y se tapaba con diarios para no tener frio. Yo lloraba cuando me lo contaba", aseguró González.

Emocionada, Marta recordó que Ortega y su familia vivieron un tiempo en su casa. "Siempre lo cuenta, hasta lo escribió en su libro, según me dijeron. Es verdad, vino a vivir a casa un tiempo, primero él y luego su familia, el padre y sus hermanos. Mi mamá era así, amuchaba a todo el mundo. Uno de sus hermanos tuvo una enfermedad y estuvo en cuarentena en casa: mamá le clausuró una sala para él", siguió. Sin embargo, negó rotundamente haber compartido cama con el hombre que luego se convertiría en un referente de la música.

La actriz también tuvo palabras amorosas para con su hija Mercedes. "Un día me di cuenta de que mi hija se convirtió en mi mamá: se invirtieron los roles. Dependo mucho de ella. A veces tengo bajones muy grandes y cuando lloro me abraza fuerte y me dice: 'Sé que lo que estás haciendo también para mí, mamá. No aflojes'", contó, emocionada.