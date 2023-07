Martín Fierro 2023: toda la intimidad de la alfombra roja, por dentro: lo que no se vio en pantalla y lo que dijeron los protagonistas

escuchar

El hotel Hilton volvió a ser el escenario de una nueva entrega de los históricos premios de la televisión argentina. Este año, la 51a. edición de los Martín Fierro coincidió con el aniversario número 207 de la Independencia de la Argentina y muchas celebrities aprovecharon la ocasión para homenajear la fecha patria con detalles celeste y blanco en sus looks.

Sofía Martínez e Iván de Pineda fueron los encargados de recibir a los nominados que modelaron sus exclusivos looks en la que sin dudas es la noche más importante de la televisión nacional. Si bien Wanda Nara, Carolina “Pampita” Ardohain y Juana Viale, con sus respectivas familias , se robaron todas las miradas de la red carpet, lo cierto es que el verdadero protagonista fue Jey Mammon. Su presencia en la ceremonia fue toda una incógnita y generó incertidumbre entre los invitados. Si bien no desfiló por la alfombra roja, si apareció en el salón principal una vez iniciada la premiación. El show, el glamour y la polémica pisaron fuerte en la noche donde la televisión argentina brilló en su máxima expresión.

La diva de los almuerzos fue ovacionada por la prensa al desfilar por la alfombra roja Gerardo Viercovich

Mirtha Legrand, espléndida, optó por un vestido azul que combinó con brillantes y una sonrisa que augura una sola verdad: su amor por el mundo del espectáculo Gerardo Viercovich

Nacho Viale también dijo ¡presente! en el evento y cuando la prensa le consultó por el regreso de su abuela a la televisión respondió tajante “Ojalá Mirtha pueda volver a la TV. Es lo que más quiero”. Por otro lado, su hermana Juana, cada vez más asentada en la conducción evadió las preguntas sobre los futuros proyectos tanto de ella como de su abuela. “Eso tienen que preguntarle a mi hermano Nacho, que es el que sabe de ese tema. Yo hoy estoy muy contenta de estar acá en familia”.

Juana Viale con impactante vestido colorado de Gino Bogani Gerardo Viercovich

Susana Giménez brilló por la red carpet con un vestido negro y apliques dorados Gerardo Viercovich

¡Más que madre e hija: amigas! Susana Giménez asistió a la ceremonia junto a su hija Mercedes Gerardo Viercovich

A pocos días del estreno de Casi muerta, la película de Fernán Mirás que protagoniza, Natalia Oreiro desfiló por la alfombra roja de la televisión argentina y se refirió al presente de la ficción nacional: “Me apena que cada vez exista menos ficción en la pantalla chica porque yo lo que más amo es actuar. Ojalá este tipo de galas impulsen más proyectos de ficción en la televisión”, comentó. La uruguaya, que con carisma y talento conquista año a año a los argentinos, no dudó en vestir una bandera argentina a modo de escarapela, un guiño de amor al país que supo adoptarla como propia.

Natalia Oreiro #alfombrarojaMF

Los premios Martín Fierro oficiaron de escenario para reunir familias, precisamente la de Pampita, nominada a mejor conductora y Benjamín Vicuña, nominado a mejor actor por su protagónico en El primero de nosotros (Telefe). Bautista Vicuña, el segundo hijo de la expareja fue el primero en llegar y después se encontró con su padre, quien no frenó a hablar con la prensa. Casi al cierre de la ceremonia inicial apareció Pampita, con su look “Barbie girl” acompañada por su marido, Roberto García Moritán.

Pampita deslumbró con un vestido rosa pastel Gerardo Viercovich

¡Enamorados! Sonríen Pampita y Roberto García Moritán Gerardo Viercovich

Una de las últimas en llegar fue la ganadora al premio revelación, Wanda Nara. No lo hizo sola, sino con toda su “banda” y ella como abanderada. La conductora de MasterChef desfilo con su imponente vestido negro con una persona que la ayudaba a levantar la cola. La escoltó su marido Mauro Icardi, que caminó de la mano con Isabella, su hija menor, lo siguió Benedicto y por último Valentino junto a sus hermanos menores Francesca y Constantino. Los niños de traje y zapatillas y las niñas con looks idénticos en sintonía con su madre: vestidos negros, medias blancas y zapatos de charol.

Wanda Nara, de negro Gerardo Viercovich

¡Familia ensamblada en acción! Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus dos hijas y los tres hijos de Wanda con Maxi López. Gerardo Viercovich

Wanda Nara y Mauro Icardi, juntos en la red carpet Gerardo Viercovich

Laurita Fernández, que se luce en el musical Matilda como la Señorita Miel, asistió a la gala de la televisión con un look total white Gerardo Viercovich

La conductora de La hora exacta muestra su look, diseñado por Claudio Cosano: un esmoking negro de lentejuelas bordadas, con cuello y puños en color rosa. Entre sus joyas luce una réplica de la escarapela que perteneció a Eva Perón y compró Madonna para lucir durante la filmación de Evita. “Esta noche espero todo, porque tiene un gran mérito el programa: es un formato inventado y hecho en la Argentina. No es un formato comprado”, indica.

Teté Coustarot lució un diseño de Claudio Cosano Prensa Martín Fierro

“Siempre digo que es una cábala. Lo llevo a Jorge porque es como la Chiqui, trae suerte. El año pasado gané como mejor conductora y por eso repetí dos cábalas: una es traerlo a él y otra usar un vestido de Gabriel Lage”, indicó Belén Ludueña, en referencia a su marido, Jorge Macri, en su llegada a la alfombra roja.

Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Nos llevamos muy bien combinando el mundo de la política y del espectáculo”

Belén Ludueña y Jorge Macri conversan con LA NACION en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro

“Jey es un hombre libre y puede venir, me reservo otros comentarios” disparó Karina Mazzoco Gerardo Viercovich

Mazzoco presenta su look para LA NACION

Yanina y Diego Latorre posaron elegantes ante los flashes del Hotel Hilton Gerardo Viercovich

Karina "la princesita" con un vestido petróleo Gerardo Viercovich

Darío Barassi fiel a su estilo relajado optó por vestir traje y zapatillas Gerardo Viercovich

La periodista deportiva Sofi Martínez, simpática, lució un vestido verde en la red carpet LA NACIÓN

Vicky Xipolitakis prefirió no profundizar sobre Lotocki cuando fue consultada por el estado de su hermana Estefanía que, como Silvina Luna, fue operada por el polémico cirujano: “Prefiero no hablar por mi hermana pero mi corazón está con Silvina”, señaló la mediática.

Vicky Xipolitakis: un vestido, varias texturas LA NACIÓN

Rodolfo Barili desfiló por la alfombra roja junto a su esposa, Lara Piro. “Después de tantos años, tengo los mismos nervios de siempre. Pero insisto: me parece que es bonito estar acá. Estar ternado ya es una enorme felicidad. Es un mimo”. Su esposa, que luce un diseño de Claudio Cosano, indica: “Yo no pertenezco al ambiente, soy abogada. Para mí es acompañarlo a él y sobre todas las cosas, espero que se haga justicia y que gane el premio esta vez porque es el mejor”.

Rodolfo Barili junto a su esposa, la abogada Lara Piro Prensa Martín Fierro

Fede Bal posó divertido con un look excéntrico que completó con gafas oscuras Prensa Martín Fierro

Denise Dumas y Campi, simpáticos en la red carpet Prensa Martín Fierro

Carolina Amoroso con un vestido escote corazón Prensa Martín Fierro

La periodista de espectáculos Pilar Smith, de negro Prensa Martín Fierro

El diseñador Santiago Artemis mostró su look y sorprendió al contar que estaba inspirado en el recordado David Bowie, con una voluminosa peluca anaranjada. “Me vestí de rojo pensando en Ziggy Stardust. Es un homenaje”, reveló el niño rebelde de la moda que, además, fue el encargado de vestir para la gran noche a La Tora Villar, otra de las exparticipantes de GH.

Santiago Artemis Prensa Martín Fierro

Pablo Codevilla no se quiso perder la noche más importante de la televisión argentina Prensa Martín Fierro

Horacio Pagani y Luis Ventura, compinches en la red carpet Prensa Martín Fierro

Algunos de los participantes más populares de la última edición de Gran Hermano también se hicieron presentes en la gala. Entre ellos, el polémico Alfa, que llegó a la alfombra roja en compañía de su nieta. “Para mí es un orgullo estar sentado en la mesa de Polémica... que lo veía cuando era chico”, comentó en diálogo con LA NACION.

Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano Prensa Martín Fierro

Entre quienes incorporaron a sus vestidos la escarapela, Julieta Poggio captó la atención de la prensa luciendo el símbolo patrio en el centro de su gargantilla plateada.

Julieta Poggio, la chica del momento Prensa Martín Fierro

La Tora, otra de las exparticipantes de GH, también optó por un look rojo Prensa Martín Fierro

Jesica Cirio, bellísima en los Martín Fierro 2023 Prensa Martín Fierro

José María Muscari, a puro glam Prensa Martín Fierro

El director de teatro José María Muscari presenta su look y conversa sobre su nuevo proyecto con Julieta Poggio en el teatro para LA NACION

El rosa fue el color elegido para algunos de los looks más osados. Sol Pérez, nominada a mejor panelista, fue una de las primeras en llegar con un look “princesa”: un vestido strapless rosa inspirado en Sex and the city ¿El detalle? La imponente cola tenía bordada una frase en dorado: “Fashion save the queen”. La panelista estrella de Gran Hermano lució para la ocasión un vestido en tono rosado, de estilo romántico con drapeado, sobrefalda y larga cola, diseñado por Verónica De la Canal. “Me veo y no creo estar dentro de este vestido. Fui a verla a Vero hace mucho tiempo por el vestido de casamiento y le dije que quería que el de esta noche lo diseñara ella. Le dije que craneara lo que quisiera. Me encantan los desafíos, lo nuevo”, explicó. “Para mí ya es un premio estar nominada a los Martín Fierro, que es la gran fiesta de la televisión. Además, GH y Cortá por Lozano también están nominados. Todo eso ameritaba un buen vestido”.

Sol Pérez, de rosa pastel, se paseó por la red carpet como princesa por su reino Prensa Martín Fierro

Sol Pérez, entusiasmada con su nominación, deslumbró a las cámaras de la gala Prensa Martín Fierro

Con la colaboración de Silvina Fiszer