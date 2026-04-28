El intercambio de mensajes de Benjamín Vicuña y Anita Espasandin que llamó la atención de todos: “Tenemos vestido”

El domingo 26 de abril se entregaron los premios Martín Fierro de la Moda 2026. Benjamín Vicuña —que se reencontró con Carolina “Pampita” Ardohain durante la ceremonia— fue reconocido en la categoría de actor con mejor estilo en ficción por Corazón delator. Lo celebró junto a su novia Anita Espasandin, quien fue su cita para la velada. Tras el triunfo, ella compartió las mejores postales de la previa y del posevento, que incluyó una cena de hamburguesas y papas fritas en el auto. Pero lo que más llamó la atención fue el intercambio virtual que tuvieron los enamorados, sobre casamiento y vestido blanco.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin se lucieron en los Martín Fierro de la Moda 2026 Gerardo Viercovich - LA NACION

Vicuña y Espasandin se prepararon juntos para la gala. Él lució elegante con un traje azul marino, camisa negra sin corbata y zapatos de vestir también negros, y ella usó un vestido blanco de manga larga y hombreras con un escote pronunciado que combinó con joyería plateada. En el video que subió ella se pudo ver el momento en el que ingresó a la sala donde estaba su novio, ya lista para salir de casa, y la sonrisa que se dibujó en la cara de él fue difícil de ignorar.

Anita Espasandin le preguntó a Benjamín Vicuña si se casaban y él le respondió que ya tenían el vestido (Foto: Instagram @anita.espasandin)

De hecho, en la publicación, Estasandin comentó: “Felicitaciones, Benji. ¿Puede ser que cada día estés más lindo? ¿Nos casamos?“. La respuesta de él sorprendió: ”¡Jaja! ¡Ya tenemos el vestido!“. Si bien parecería haber sido una broma interna, varios empezaron a especular en si en algún momento les gustaría dar ese paso como pareja.

Vicuña ganó como actor con mejor estilo en ficción por Corazón delator (Foto: Instagram @anita.espasandin)

Tras la ceremonia, la pareja degustó una comida en su auto (Foto: Instagram @anita.espasandin)

Tras desfilar por la alfombra roja, presenciaron la ceremonia de los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra), que contó con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda. Una vez que concluyó, regresaron a casa y Espasandin fue la encargada de llevar la estatuilla dorada. Hicieron una parada técnica para comprar hamburguesas con papas fritas y comer en el auto, a modo de coronar una gran noche de la mejor manera.