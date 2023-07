Martín Fierro: quiénes son los famosos que pasaron la noche en el Hilton después de la ceremonia

escuchar

Después de la ceremonia de los Martín Fierro , el festejo siguió en una fiesta a unas pocas cuadras del lugar. Con asistencia casi perfecta, los famosos celebraron sus estatuillas y disfrutaron de un mini show de Karina “la Princesita” hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, otros prefirieron irse a dormir temprano cansados por los nervios y la adrenalina que generan este tipo de premiaciones.

Esta mañana, el móvil de A la Barbarossa recorrió los pasillos del Hilton para mostrar lo que la fiesta de la televisión dejó y, sorpresivamente, se encontró con varias caras conocidas que decidieron pasar la noche en el lujoso hotel de Puerto Madero. Damián Betular, quien ayer estuvo a cargo de la previa mientras los famosos se preparaban fue uno de los primeros en levantarse. “Dormí solo, después de todo lo que hemos trabajado”, aclaró el jurado de MasterChef mientras el panel del programa le preguntaba cómo había terminado la noche.

Tras revelar que fue un rato a la fiesta junto a su colega Germán Martitegui, el chef contó: “Después de entregar el Oro, nos cambiamos con Germán y nos fuimos a la fiesta. Literalmente estuve 10 minutos y me fui a dormir porque no daba más. Ayer habíamos empezado a las 3 de la tarde”.

Respecto a la ceremonia, Betular eligió sus momentos favoritos: “Para mi hubo un montón de momentos pero los homenajes me emocionan un montón y cuando apareció Nati Oreiro con ese vestido me emocioné mucho. Lo mismo cuando Abel cantó el himno”, señaló. En cuanto a la comida, el experto en pastelería no hizo más que elogiar a sus colegas del Hilton. “Me comí todo. No llegué para el canapé, pero el resto me comí todo. El postre de la lata me lo quería llevar y de repente me descuidé y se la llevaron. Después llegué a la habitación y me dio hambre, así que me comí cosas que me habían quedado de la tarde”, confesó.

Quienes también fueron sorprendidos por las cámaras de Telefe mientras hacían el check out esta mañana fueron el actor y conductor, Coco Sily, que se llevó una estatuilla por su ciclo Noche de Mente, Federico Bal, quien ganó con Resto del mundo y Edith Hermida, que subió al escenario con el equipo de Bendita.

“Estoy feliz, ganamos por el programa”, dijo el creador de La cátedra del macho mientras Georgina Barbarossa le decía que le iban a robar el premio que lo había dejado arriba de las valijas junto al resto de sus pertenencias. Sin dudas, fue una gran noche para Sily. No sólo su programa de la TV Pública tuvo su reconocimiento sino que fue la gran ocasión para terminar de oficializar su romance con Cecilia “Caramelito” Carrizo ante las cámaras . “Estoy feliz. El destino me puso al frente a una gran mujer, y eso hay que agradecerlo al universo”, confesó.

Coco Sily y Cecilia Carrizo asistieron juntos a la gala de los Martín Fierro Twitter: @xulsolar71

Sin embargo, sorprendió que el humorista haya pasado solo la noche en el hotel. “Cecilia durmió en su casa con sus hijos porque tiene hijos, tiene una familia. La acompañé, fue difícil conseguir un taxi y se fue a su casa. Yo me quedé a dormir”, explicó.

A su lado, se encontraba Fede Bal que con anteojos negros y capucha y revelaba que había sido uno de los últimos en acostarse. “Yo me quedé con mi productor en el cuarto”, dijo mientras desde el piso del programa se reían sin creerle. Ante la defensa de la conductora del ciclo, el actor agradeció el Martín Fierro que su programa Resto del Mundo había recibido horas antes. “Estoy muy feliz, es un trabajo re lindo en equipo. Viajamos por todo el mundo con una producción genial, ya es un clásico y estar al frente por segundo año consecutivo me da mucha alegría”, expresó intentando cambiar de tema.

La repentina aparición de Edith Hermida, en un estado bastante desalineado, captó toda la atención de los huéspedes. “Vos sabés que me dejaron sola en la habitación, no sé qué paso”, se quejó ante el micrófono de Robertito Funes Ugarte en referencia a sus dos compañeras Any Ventura y Alejandra Maglietti. “Son dos amargas, la única que me quedé fui yo”, dijo.

Tras volver a aclarar que durmió sola, la panelista de elnueve explicó los motivos de su estado. “Vinieron a las 4 de la mañana a ponerme una inyección para el ciático porque me dolía de andar en tacos”, lanzó mientras advertía que ahora se iba directo a una guardia.

Quien también se quedó en el hotel fue Cristina Pérez. Aunque la periodista de Telefe noticias no fue descubierta por las cámaras, Hermida mostró en sus historias de Instagram que se la cruzó en el salón para desayunar del hotel.

LA NACION