Tras su breve romance con Cecilia “Carmelito” Carrizo, Coco Sily volvió a apostar al amor. El actor contó semanas atrás que dio inicio a un nuevo noviazgo y en estos días decidió dar un paso más y compartió la primera imagen junto a su nueva pareja.

A través de sus historias de Instagram, el humorista subió una foto junto a Chimi Meza, su nueva novia. En la romántica postal, se los puede ver a ambos abrazados mientras ella besa a Sily en la mejilla con una vista de la ciudad al atardecer.

A comienzos de noviembre, el conductor de radio había revelado al programa Intrusos detalles acerca de esta nueva relación: “Estoy enamorado, estoy contento, estoy feliz. Es nuevo, nos estamos conociendo hace poco tiempo, pero es un regalito del universo”. Y añadió: “Ustedes siempre fueron gentiles conmigo, siempre me cuidaron. No quiero dar muchos datos porque no quiero que se queme, soy muy cabulero. Segundo, no es del medio, entonces, quiero cuidarla”.

La tierna postal que Coco Sily compartió junto a su novia nueva

Ante el comienzo de esta nueva etapa en su vida, el humorista se mostró muy entusiasmado pero también muy precavido. “Solo quiero contar esto: Dios cierra una ventana, pero abre una puerta. Estoy muy feliz de tener una nueva oportunidad de poder estar con alguien tan luminosa como es ella y me hace muy bien, pero es nuevo”, remarcó.

El actor también reveló en ese momento otros datos respecto a cómo se inició el romance. “Fue muy de casualidad, muy inesperado. El universo está abierto, sépanlo todos. Estoy un poco místico”, decía semanas atrás. Para describir su estado de enamoramiento, el conductor también revelaba durante la nota cuál había sido su reacción frente a un episodio que vivió en la calle: “Recién me chocaron cuando venía para acá y me abracé con el pibe que me chocó, te lo juro”.

En agosto pasado, el humorista también reflexionaba sobre los vínculos amorosos en su programa de radio Dios los cría (Extra 107.5). “Yo creo que, de verdad, uno empieza a entender que está amando a alguien cuando empieza a amar sus imperfecciones, ahí es cuando uno dice ‘mirá es un ser humano’ porque al principio es todo divino. Cuando recién te conocés con alguien es una fiesta: somos hermosos, olemos todos bien, después, cuando empezás a convivir...”, mencionaba.

Y, concretamente sobre su nuevo amor, añadía: “Yo no convivo, pero paso mucho tiempo con ella porque es con la única persona que me dan ganas de estar, aparte de mis hijos y mi núcleo de amigos, es con quien más quiero estar y empezás a ver. Bueno, eso esa es la definición perfecta de lo que uno siente cuando se engancha con alguien, como estoy yo enganchado con ella, las imperfecciones te dan ternura, te dan amor porque empezamos a conocernos en nuestras cosas”, afirmaba.

Sily ha logrado reponerse así de la dolorosa ruptura de su vínculo con Carrizo, con quien llegó a compartir la gala de los Martín Fierro de este año. La pareja se separó cuando la exídola infantil decidió retomar la relación con quien fuera su esposo y el padre de sus hijos, Damián Giorgiutti.

Coco Sily y Caramelito Carrizo estuvieron juntos en la gala de los Premios Martín Fierro de este año

A pesar del mal trago, ambos supieron conservar la amistad y la propia conductora felicitó al actor al enterarse de su nuevo romance. En diálogo con el programa Siempre con vos (América), Carrizo expresó: “Me enteré que está de novio y me alegro mucho por él. Es una persona a la que quiero mucho y él me quiere mucho a mí”. Además de mencionar que mantiene contacto con Sily, aunque expresamente por temas laborales. “Compartimos un tiempo, los dos sabiendo muy bien qué le pasaba al otro, acompañándonos en esos momentos y todo fue realmente muy lindo y muy bueno”, afirmó.

El romance de Caramelito y Coco había nacido en los pasillos de la radio, luego de que el conductor la convocara para ser parte de Radio Extra 107.5, donde se desempeña como director de programación. A partir de las charlas laborales que se volvieron muy frecuentes, comenzaron a tener salidas de índole personal, y allí nació el amor, que duró tres meses.

