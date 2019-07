Crédito: Captura de TV

7 de julio de 2019 • 00:48

Uno de los invitados del sábado por la noche a PH: Podemos Hablar fue Martín Seefeld . Allí, el actor habló sobre su amistad con Mauricio Macri, lo que piensa del gobierno actual y el fin de su sociedad con Pablo Echarri.

"Soy amigo personal del presidente desde hace 35 años o más, cuándo todavía no era político. Nos conocimos por la vida, por el deporte y forjamos una enorme amistad", contó cuándo le preguntaron que relación lo unía al mandatario. "Igual, esa enorme amistad no me impide decirle lo que pienso, lo que siento".

Seefeld reconoció que a pesar de ser muy transparente, a veces es incómodo ser muy sincero con Macri. "Soy muy respetuoso porque más allá de que sea mi amigo, es el Presidente de la Nación. Es difícil. Creo que él es una persona que escucha, y creo que yo soy una persona que no se calla la boca. Si siento que algo está mal lo digo con libertad, a él o a cualquiera".

"Él no solo acepta lo que le digo yo, sino que ha aceptado críticas públicamente y se ha retractado de muchas cosas. Este es un gobierno que ha reconocido errores y ha intentado cambiarlos", analizó el actor. "Uno de los grandes problemas que tiene Argentina es que todo es blanco o negro. Hay cosas en las que este gobierno está muy bien, cosas en las que se ha equivocado y cosas a mejorar".

A pesar de los errores cometidos, Seefeld apoya por completo la candidatura de Macri. "Creo que hay que acompañar, y creo que este gobierno tiene que tener su segundo mandato para llevar adelante todo lo que no pudo hacer en el primero. Pero si esto no pasara, hay que acompañar a quién le toque porque esa es la democracia".

El distanciamiento con Pablo Echarri

Durante siete años, Seefeld y Pablo Echarri trabajaron juntos como socios en la productora El Árbol. Sin embargo, las diferencias políticas entre ambos hicieron que el proyecto llegue a su fin. A pesar de esto, ambos mantienen una amistad cordial y jamás hablan mal el uno del otro.

"Soy un tipo respetuoso de la opinión del resto, y Pablo también. Tenemos el carácter que tenemos, hemos convivido muchos años y fue una sociedad muy fructífera. Creo que se puede trabajar juntos pensando muy distinto, y eso tiene que ver con el respeto, de ahí parte todo", explicó. "Pablo es una gran persona, pienso muy diferente a él en muchas cosas, pero sin embargo los dos creemos que el país tiene que llegar al mismo lugar, la diferencia está en la forma en la que lo haríamos".

"En lo que no creo es en las posturas muy radicales, cuándo tenés una postura muy absoluta. Tenemos cosas que hablar aún, que seguir puliendo, pero fuimos muy claros y hoy los dos estamos produciendo por nuestra cuenta".